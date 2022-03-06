Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu - Son Dakika
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Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu

06.03.2022 18:50
Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir güzellik merkezinin açılışına katıldı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Mini konser veren Yener, enerjisiyle sevenlerini coşturdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir güzellik merkezinin açılışı, Hande Yener'in katılımıyla gerçekleştirildi. 49 yaşındaki ünlü sanatçı, açılışta verdiği konser ile sevenlerini eğlendirdi. Güzellik merkezinin sahipleri ise Hande Yener'e sahnede eşlik etti. Kıyafeti ile dikkat çeken Hande Yener, sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca mekanda kalan Hande Yener, mini konserinin sonunda uzun süre alkışlandı.

(Cüneyt Önelge/İHA)

Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu
Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu
Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu
Hande Yener, sevenlerini mini konserle coşturdu

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Kaynak: İHA

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