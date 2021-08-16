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Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı - Son Dakika

Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı

16.08.2021 08:20

Konserlerine ara vermeden devam eden Hande Yener, İzmir'de sahneye çıkacağı mekana yoğun trafikten dolayı geç kaldı. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen ünlü şarkıcı, aracından inerek otostop çekti. Bir gencin motosikletine binen Yener, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'deki konserine trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğin gören şarkıcı, konserine yetişmek için otostop çekti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Aracından inerek motosikletli bir genci durduran şarkıcı, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi. Motosiklet yolculuğunu kayda alarak 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Yener, kendini bırakan genci de paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti.

"MOTORLA KENDİMİ BIRAKTIRIYORUM"

Şarkıcı, videoda "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dedi.

Trafikten dolayı konserine geç kalan Hande Yener, otostop çekti

SEDA SAYAN'DAN UYARI GECİKMEDİ

Yener'in kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımına ünlü isimler de sessiz kalmadı. Seda Sayan, meslektaşını "Bacım kask taksaydın. Allah esirgesin" diye uyarırken Aylin Coşkun da "Ya çok delisin yemin ederim" yorumunu yaptı.

Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı

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Son Dakika Magazin Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı - Son Dakika Magazin


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