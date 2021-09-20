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Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması - Son Dakika

Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması

20.09.2021 15:19
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması, System.String[]

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi salladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi  salladı.

Sahneye ilk Türk pop müziğin kraliçesi Hande Yener çıktı. Özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kostümleriyle dikkat çeken Yener, söylediği şarkılarla geceye damga vurdu. Hakan Akkaya imzalı kostüm giyinen Yener, güzelliği ile de göz kamaştırdı.

Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Serdar Ortaç, 'Mesafe' şarkısıyla sevenlerini selamladı. 'Karabiberim, Dansöz, Padişah' gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, 'İki Deli' şarkısında Hande Yener'i sahneye davet etti.

İki dev ismin bu özel buluşması binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı ve 'Yüzyılın buluşması' yorumları yapıldı.

BEBEK VE KRAL

İkili konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, Hande Yener'e "Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun" dedi. Hande Yener ise sözlerine "Sen kralsın" diye başlayarak "Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum" diye konuştu.


Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması
Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması

Serdar Ortaç, Hande Yener, Medya, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın Kuruçeşme buluşması - Son Dakika


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