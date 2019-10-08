"Hane halkı tasarrufları 1,5 trilyon TL'ye ulaştı"

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, Türkiye'de hane halkı tasarruflarının 1,5 trilyon TL'ye ulaştığını belirterek, "Hane halkı tasarruflarının varlık türleri itibariyle dağılımına bakıldığında mevduatın yüzde 80'ler civarında bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerdeki hane halkının varlık dağılımına bakıldığında mevduatın payının yüzde 50'lerin altında olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Ertürk, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlayan FonMatik ROBO hizmetinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada ücretli olan bir uygulamayı, profesyonel yatırım danışmanlığını ücretsiz olarak sistemlerinde yer alan müşterilerle paylaşacaklarını ifade ederek, ana hedeflerinin birikimlerin daha iyi bir getiri ile artırılması olduğunu dile getirdi.

Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda iyi bir gelişim gösterdiğini aktaran Ertürk, fon büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 139 arttığını ve 100 milyar TL'nin üzerine çıktığını, katılımcı sayısının ise yaklaşık 6,8 milyon civarına ulaştığını kaydetti. Ertürk, "Özellikle fon büyüklüğündeki yüzde 39'luk artış, doğal olarak bu dönemdeki yıllık ortalama enflasyonun fevkinde. Dolayısıyla, 2003'ten bu yana ülkemizde BES'te hızlı bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yatırımcının getirisinin yüzde 90'lık kısmının doğru fon tercihinden geçtiğini belirten Ertürk, "Yanlış bir fon tercihinde bulunduğunuzda getirinin önemli bir kısmını ıskalayabiliyorsunuz. Portföy neticesine katkısı ise burada yüzde 10'lar mertebesinde. Hane halkı tasarrufları ülkemizde 1,5 trilyon TL'ye ulaştı. Hane halkı tasarruflarının varlık türleri itibariyle dağılımına bakıldığında mevduatın yüzde 80'ler civarında bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerdeki hane halkının varlık dağılımına bakıldığında mevduatın payının yüzde 50'lerin altında olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız müşterinin istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiri elde etmesi"



FonMatik ROBO hizmetiyle katılımcıların birikimlerini, yatırım beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Ertürk, nihayetinde en temel amaçlarının müşterilerin uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiriler elde ederek birikimlerini artırmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise Fonmatik ROBO ile yatırımcının ya da bireysel emeklilik katılımcısının nasıl bir yatırımcı olduğunu anlamaya çalışacaklarını dile getirerek, yatırımcının risk seviyesinin belirlemeye çalıştıklarını ifade etti. Yatırımcıların aslında kendi risk seviyelerine uygun fonu seçmekte çok zorlandıklarını aktaran Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcıların risk seviyesini doğru bir şekilde belirlemiş olacağız. İkinci aşamada ise kendi geliştirdiğimiz finansal model ile o risk seviyesine en uygun fonların hangisi olduğuna karar veriyoruz. Uygun risk seviyesi ile uygun fonların birleşmesini bu modele dayanarak gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ise robotumuz sizin için uygun olan fonları sizin adınıza portföyünüze alıyor. Her 3 ayda bir finansal koşullara göre gerekli değişiklikleri sizin adınıza gerçekleştiriyor. Her türlü yapılan işlemi anında raporlarla alma imkanına sahip. Kullanıcı, memnun olmadığı takdirde 1 yıldan itibaren çıkabilme hakkına sahip."