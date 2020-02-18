"Hane halkının küçülmesi ve artan göçler konut satışlarını yükseltiyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Hane halkının küçülmesi ve artan göçler konut satışlarını yükseltiyor' - Son Dakika Ekonomi

"Hane halkının küçülmesi ve artan göçler konut satışlarını yükseltiyor"

7 saat önce

EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, hane halkı büyüklüğünün çeşitli nedenlerle düşmesi ve artan göçlere bağlı olarak doğan talebin konut satışlarını yükselttiğine dikkat çekti.

EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, hane halkı büyüklüğünün çeşitli nedenlerle düşmesi ve artan göçlere bağlı olarak doğan talebin konut satışlarını yükselttiğine dikkat çekti.

Evlenme, boşanma ve artan göçlerin konut satışlarına etkisi ile konutlardaki arz talep dengesini değerlendiren Şehirli, ülke içinde kentten kente de göçün konut talebinin artışında önemli bir unsurolduğunu belirtirken,"Hane halkı büyüklüğü, nüfusun yıllık büyüme oranı, ortalama yaşam süresi, aile gelirindeki yıllık yüzde artış oranı, işsizlik oranı, medeni durum ve ailede yaşayan birey sayısı gibi değişkenler konut talebinin belirlenmesinde önemli bir etken. Hane halkı büyüklüğünün yıllar itibariyle yaşam yapısındaki değişim, boşanma oranındaki artış gibi nedenlerle azaldığını görüyoruz. Bu da beraberinde daha fazla konuta ihtiyacı doğuruyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Konut satışlarındaki artışa; konut kredi rakamlarının düşmesi, son iki yıldır piyasadaki durgunluk nedeniyle ve konut kredi rakamlarında yükseklik nedeniyle konut fiyatlarının neredeyse yeniden yapım maliyetlerine kadar düşmesi, yabancıların vatandaşlık edinimi için alımları vb. etkenler sebep oldu. Artışın devam edeceğini düşünüyoruz. 2019 yılı Aralık sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 3.4 iken geçen yıl aynı döneminde bu oran yüzde 2.9'du. Bu artışta döviz karşısında liranın değer kaybetmesi de büyük etken. Bunların yanı sıra ülke içinde kentten kente de göç, konut talebinin artışında önemli bir unsur. Artışın devam edeceğini düşünüyoruz."

Şehirli il bazlı konut satışlarında en fazla konut satışı yapılan illeri ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya ve Gaziantep olarak sıraladı. (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
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