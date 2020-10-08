Hanedan üyelerinden Fatih Sultan Mehmet tablosunun gösterimiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hanedan üyelerinden Fatih Sultan Mehmet tablosunun gösterimiyle ilgili açıklama Açıklaması

08.10.2020 13:15
Hanedan üyelerinden Fatih Sultan Mehmet tablosunun gösterimiyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Osmanlı Hanedanı'nın bazı üyelerini temsilen yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bazı hanedan üyelerine gösterilmesiyle ilgili, "Hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak...

Osmanlı Hanedanı'nın bazı üyelerini temsilen yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bazı hanedan üyelerine gösterilmesiyle ilgili, "Hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak bizler, hiçbir şekil ve de surette siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı kamuoyuna beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Osmanlı Hanedanı'nı temsilen "Osmanlı Aile Reisi Şehzade Abdülkerim Harun Efendi"nin avukatı Cem Kaya'nın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Londra'da yapılan müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet Han tasvirli tabloya ilişkin "Osmanlı Hanedanı üyeleriyle tanıştırıldı" başlığıyla düzenlenen davet görüntülerinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu davete iştirak eden bir kısım hanedan mensuplarının davet sahibi tarafından özenle seçildiğini ve Osmanlı Hanedan üyeleri üzerinden siyasi algı yönetimine ilişkin bir saik ile hareket edildiğini teessüfle öğrenmiş bulunmaktayız. Basın davetine ilişkin görüntülerin tetkikinde adeta önceden planlanmış bir kurgu dahilinde cereyan eden konuşmalarda bir şahıs tarafından, 'Bizi çok mutlu ettiniz, eminim burada bulunan herkes de benimle aynı hissiyata sahiptir. Bu tabloyu da aldığınız ve bize kazandırdığınız için ayrıca mutluyuz. Biz de aile olarak her zaman yanınızdayız ve hizmetinize hazırız.' biçiminde ifadeler serdedilmiş ve kendisine karşı da 'Beraber çalışacağız, birlikte neler yapabiliriz.' şeklinde mukabelede bulunulmuştur.

Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz ki her ne kadar söz konusu davet ve kameralar önünde yapılan açıklamalar, Osmanlı Hanedanı üzerinden lanse edilmiş ise de hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak bizler hiçbir şekil ve de surette siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı, cihana hükmeden, çağ açıp çağ kapatan, altı asırlık Hanedan-ı Ali Osman'ın hiçbir şekilde ve de surette siyasi kurguların bir parçası olarak gösterilemeyeceğini, keza serdedilen mezkur ifadelerin tarafımızca kabule şayan bulunmadığını, bu cümleden olmak üzere, toplantıya iştirak eden hazirun tarafından dile getirilen görüş ve beyanatların tüm hanedan üyelerine mal edilemeyeceğini, Osmanlı Ailesi'nin yaşayan reisinin Şehzade Abdülkerim Harun Efendi olduğunu ve davetin (Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla) asıl muhatabının da bizatihi kendileri olduğunu takdirin muhterem milletimize aidiyeti cihetiyle kamuoyuna beyan ederiz."

Tablonun Osmanlı Hanedanı üyelerine gösterilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, 6 Ekim'deki halk gösterimi öncesi bazı Osmanlı Hanedanı üyelerine gösterilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultan Abdülmecid'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel, Sultan 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad, Sultan Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Sultan Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hanedan üyelerinden Fatih Sultan Mehmet tablosunun gösterimiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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