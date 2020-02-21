Hangi ağrıya ne iyi geliyor - Son Dakika
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Hangi ağrıya ne iyi geliyor

7 saat önce

Dr. Fevzi Özgönül, havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarına iyi geldiğini belirtti.

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Dr. Fevzi Özgönül, havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarına iyi geldiğini belirtti.

Diş çürümelerine karşı ıspanak

Dr.Fevzi Özgönül, demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını belirterek,,2"Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur" dedi.

SİNDİRİME TAZE FASULYE

Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Fevzi Özgönül, "Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir" diye konuştu.

ÜLSERE BİBERİYE

Dr. Fevzi Özgönül, "Biberiyenin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir" dedi.

KOLESTEROLE SARIMSAK

Taze sarımsağın mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanıldığını dile getiren Dr. Fevzi Özgönül, daha sonra şunları kaydetti;

BAŞ AĞRISINA HAVUÇ

Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır."

(İHA)

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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