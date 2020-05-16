Hangi Avrupa ülkesi yaz turizmi için kapılarını açacak? - Son Dakika

Hangi Avrupa ülkesi yaz turizmi için kapılarını açacak?

Avrupa ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması konusunda farklı politikalar izliyor.

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Avrupa ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması konusunda farklı politikalar izliyor. DW bazı Avrupa ülkelerinin turizm sezonu için yaz planlarını inceledi.Avrupa ülkeleri karantina önlemlerini gevşetmeye başladı. Çoğu ülke sınır komşularıyla geçişleri açarak turizm sektörünün uğradığı kayıpları telafi etme hedefinde. İşte bazı Avrupa ülkelerinin turizm sezonu için yaz planları:

Almanya

Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınır geçişleri kademeli olarak yeniden başlıyor. Sınır geçişlerindeki kontroller, Cumartesi gecesi itibarıyla kademeli olarak azaltılacak. Rutin ve düzenli kontrollerin yerini daha "esnek" ve "risk odaklı" kontrollere bırakması planlanıyor. Ancak geçişlere belirli gerekçelerle izin verilecek. Komşu ülkelere iş, eğitim ya da aile ziyareti sebebiyle yeniden seyahat mümkün olacak. AB içi seyahatlere izin için belirlenmiş tarih ise şimdilik 15 Haziran gibi gözüküyor. Almanya'da halen haziran ayını kapsayacak şekilde AB dışına yapılacak yolculuklar için seyahat uyarıları var. Avusturya

Ülkenin AB sınırlarını açması için belirlenen resmi tarih 15 Haziran. Ancak sınırın bir tarafında yaşayıp diğer tarafında çalışan insanları mağdur etmemek için çarşamba gününden bu yana Macaristan ile iki sınır noktasından geçişlere izin veriliyor. Avusturya, ayrıca Almanya ile olan sınırını 15 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açma kararı aldı. Avusturya'daki kayak turizmi büyük oranda Alman turistlere hizmet ediyor. Öyle ki Almanya'da ilk ani vaka yükselişinin arkasında Avusturya'daki kayak tatilinden dönenlerin etkisi büyüktü. Viyana hükümeti benzer bir uygulamayı İsviçre ve diğer doğu komşularıyla da yapmayı planlıyor. Yetkililer, ülkeye gelecek turistler için bazı noktalarda rastgele sağlık kontrollerinin yapılacağını belirtiyor.

Fransa

Fransa ile Birleşik Krallık geçişlerde 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırdı. İsviçre'nin de dahil olduğu Schengen ülkelerinden de Fransa'ya geçişlerde karantina kuralı uygulanmayacak. Ülke, iş için düzenli olarak sınırdan geçmek durumunda olanlar haricinde sınırlarını 15 Haziran'a kadar kapalı tutma kararı aldı.

İtalya

Avrupa'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya teknik olarak sınır kapatma önlemi almamış olsa da havaalanlarında virüsün yayılımını engellemek için yürürlüğe konulan bazı olağanüstü önlemler ve sınır komşularının getirdiği sınır yasakları sebebiyle uluslararası seyahat büyük ölçüde durmuş halde.

Turizm, İtalyan ekonomisi açısından önemli bir endüstri. Normal koşullar altında ülke dünyada en çok ziyaret edilen beşinci ülkeydi. Turizm sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 10'unu ve istihdamın yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

İspanya

İtalya gibi yabancı turistlerin ekonomiye ciddi katkı sağladığı İspanya ise sınırlarını açtı. Ancak ülkeye gelen herkes için 14 günlük ev karantinası uygulanıyor. Karar cuma günü yürürlüğe girdi ve ülkedeki OHAL süresince de devam edecek. Şu an devam eden ve 24 Mayıs'ta sona erecek olan OHAL'in de uzatılması bekleniyor.

Portekiz

Bir diğer gözde turist merkezi olan Portekiz'de yetkililer ülkedeki sahillerin ve otellerin haziran ayı ortasından itibaren turist ağırlamaya başlayabileceğini duyurdu. Ancak hükümetin istediği ülkeye giriş yapan kişilerin test edilmesi uygulamasının nasıl yapılacağı ve sahillerde sosyal mesafe kuralının nasıl uygulanacağı konusunda halen birtakım endişeler var. Bu yıl turist sezonunda tüm rezervasyonların iptal edilmesi durumunda Portekiz ekonomisinde yüzde 6'lık bir daralma görülebilir.

Norveç

AB'ye dahil olmayan ancak bir Schengen ülkesi olan Norveç'e; AB ülkelerinden, İzlanda'dan ve Liechtenstein'dan seyahatler çarşamba gününden itibaren başlayacak olsa da uygulama sadece iş için ülkeye gelenleri veya Norveç'te yaşayan bir yakını olanları kapsıyor. Oslo hükümetinin kararı turizmden ziyade mevsimlik işçilerin Norveç'e gelişini kısıtlamamaya yönelik.

Polonya

Diğer ülkeler yavaş yavaş sınırlarını açmaya başlarken Polonya katı sınır kurallarının 12 Haziran'a kadar devam edeceğini duyurdu. Ancak diplomatlar, Polonya'da oturma izni olan yabancılar ve taşımacılık sektöründe şoför olarak çalışanlar, belirlenen kontrol noktaları üzerinden ülkeye çarşamba günü itibariyle geçiş yapabilecekler. Çoğu AB ülkesi gibi Polonya da uluslararası seyahatlerin pandemi öncesi haline ne zaman döneceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

İzlanda

Norveç gibi AB'ye dahil olmayan ancak bir Schengen ülkesi olan İzlanda'da hükümet 15 Haziran'dan itibaren yabancı turistler için ülkeye giriş kurallarını esneteceğini duyurdu. Ancak yeni gelecek kişiler ya hızlı koronavirüs testi yaptırmak ya da 14 günlük kişisel karantinaya girmek zorunda. Bazı iş kollarında görev yapanların, örneğin bilim insanlarının, bu uygulamalardan muaf tutulabileceği belirtiliyor.

Hırvatistan

Hırvatistan Sağlık Bakanı Gari Cappelli ülkenin devlet kanalı HRT'ye yaptığı açıklamada komşuları Slovenya'dan gelecek olan turistlerin ülkeye girişine önümüzdeki günlerden itibaren izin verileceğini duyurdu. Sebebini ise "iki ülkedeki durumun benzerlik göstermesine" bağladı. Bunu yanı sıra Hırvatistan'da adaları ziyaret edecek Alman turistlerin de ülkeye girişine en geç 15 Haziran'dan itibaren izin verileceğini söyledi. Slovenya ile Hırvatistan'ın vardığı anlaşma gereği Slovenya'dan gidecek turistler 14 günlük kişisel karantina uygulamasından muaf tutulacak. Benzer anlaşmaların diğer AB ülkeleriyle de yapılması bekleniyor.

Yunanistan

Yunanistan erken ve katı uyguladığı karantina uygulaması sebebiyle Avrupa'da vakaların ve ölü sayısının en az olduğu ülkelerden birisi. Hatta karantina süresince yer yer vatandaşların market alışverişi yapmasına dahi izin verilmediği durumlar oldu. Bu sebeple ülke komşularına göre krizi daha sağlıklı atlatmış gibi gözüküyor. Ancak hükümet bu durumun devamını sağlamak amacıyla sınırları açma konusunda temkinli davranıyor. Yunanistan şu anda ülkenin kuzeyindeki altı noktayı önümüzdeki haftalarda turizme açmayı değerlendiriyor.

Elizabeth Schumacher

(c)

Avrupa Birliği, Norveç, Avrupa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:32 

Son Dakika Yaşam Hangi Avrupa ülkesi yaz turizmi için kapılarını açacak? - Son Dakika

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