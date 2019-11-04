Son Dakika Haberleri: Hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı var?
Son Dakika Dünya Hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı var?

Hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı var?

7 saat önce

İçişleri Bakanı İçişleri Soylu'nun "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." sözleri ve sonrasında Arupa ülkelerinden gelen tepkiler IŞİD saflarına katılan ve şu anda tutuklu bulunan yabancıları tekrar gündeme taşıdı

Hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı var?, System.String[]

Türkiye İçişleri Bakanı İçişleri Süleyman Soylu'nun "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." sözleri ve sonrasında Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarına katılan ve şu anda tutuklu bulunan yabancıları tekrar gündeme taşıdı.


Süleyman Soylu: DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar bile ülkelerine göndereceğiz


Peki hangi ülkenin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı bulunuyor?


Bu sorunun cevabını Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Egmont geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir çalışmada verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Süleyman Soylu, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu
Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:29:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı var?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]