Hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı var?

Türkiye İçişleri Bakanı İçişleri Süleyman Soylu'nun "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." sözleri ve sonrasında Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarına katılan ve şu anda tutuklu bulunan yabancıları tekrar gündeme taşıdı.



Süleyman Soylu: DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar bile ülkelerine göndereceğiz



Peki hangi ülkenin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı bulunuyor?



Bu sorunun cevabını Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Egmont geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir çalışmada verdi.