Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz? - Son Dakika

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU ERKEĞİ: Cins?l p?rformansı doğuştan güçlü koç ?rk?ği oldukça inatçı bir kişiliğ? sahiptir. Lid?r yönü çok yüks?k olduğu için aşk ilişkisind? k?ndini ön planda tutmayı s?v?r. Bakımlı, s?v?c?n, ?sprili, insan ilişkil?rind? oldukça dikkat ç?kicidir. İnatçı bir kişiliğ? sahip olduğu için k?ndisiyl? tartışan, münakaşa ?d?n v? hırçın kişil?r? aşık olabilir. Şık görünümlü, k?ndisin? öz?n göst?r?n, ç?kici dişil?ri s?v?r. Onu g?rç?kt?n k?ndiniz? bağlamak istiyorsanız kişis?l g?lişiminiz kadar dış görünüşünüz? d? ön?m v?rm?lisiniz. İlişkil?rind? partn?rin? pr?ns?s gibi davranan Koç burcu ?rk?ğiyl? ?vl?nm?yi düşünüyorsanız onun küçük bir çocuk olduğunu da unutmamalısınız.

KOÇ BURCU KADINI: Yaşam dolu v? sıcakkanlıdır. Sür?kli v? dir?k bir ş?kild? düşünc?l?rini söyl?r, aptallıklara izin v?rm?z. K?ndiniz v? başkalarını örgütl?r. Dozunda öfk? göst?ril?ri bu çocuksuz kadının haksızlıklardan korunmasını sağlar. G?rç?k dostlarına karşı ani v? öfk?li t?pkil?rd?n kaçınmalıdır. Mac?ra s?v?r v? coşkuludur. Dostlarına ön?rid? bulunmaya v? yardım ?tm?y? daima hazırdır. Karşı cinsi ç?k?r v? h?m?n arkadaş olur. En?rjisini harcayacak alanlara g?r?ksinimi vardır. İyi bir ann? v? ?ş olabilir. Fakat düz?nli ?v işi yapmaktan, rutin iş yaşamından v? k?ndi hayat akışından çabuk sıkılır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, YAY, KOÇ, BOĞA

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: YENGEÇ, TERAZİ, OĞLAK

BOĞA

BOĞA BURCU ERKEĞİ: Cins?l yaşamında ş?fkati arayan v? bundan oldukça ?tkil?n?n boğa burcu ?rk?ği, aşk yaşamında k?ndisin? güv?n v?r?n kadınları s?v?r v? onlara sadık kalırlar. Sonsuz aşka bu ş?kild? ulaşabil?c?kl?rini bilirl?r. Boğa ?rk?ğinin kalbin? girm?k için hanım?f?ndi tavırlarınız onun h?m?n dikkatini ç?k?c?ktir. Çünkü oturaklı v? y?rind? davranışları s?v?r, güv?n duygusunu sarsan h?r türlü davranış onları bir anda kızgın bir boğa halin? dönüştür?bilir. Onunla ?vl?nm?yi planlıyorsanız şunu iyi bilm?lisiniz; ?vlilik ya da kısa sür? bir ilişkid? yaşasa boğa burcu ?rk?ği için ?n ön?mli ş?y sadakat v? güv?ndir. Bu duyguları ona yaşattığınız sür?c? sonsuz ?vlilik hayatının kapıları sizin için aralanacaktır.

BOĞA BURCU KADINI: Tam bir kadındır v? ?rk?ğin? oranla yumuşak huyludur. Güv?n g?r?ksinimi para kazanma v? biriktirm? konusunda b?c?ril?r g?liştirm?sini sağlar. Konforlu yaşamı s?v?r. Baz?n aylarca para biriktirdikt?n sonra bir anda ?ğl?nc? için harcayabilir. N? id?alist n? hayal p?r?sttir. Oldukça d?ng?li v? yapıcıdır. İnatçılığı il? ünlüdür. Fiziks?l ç?kicilik onun açısından ön?mlidir. Platonik aşık olmaz v? ilişkil?rind? dolambaçsız har?k?t ?d?r. S?vgisi karşılıksız kaldığında duygularınızı sürdürm?z. Kolay aşık olmaz, aşık olduğunda da tüm yaşamını v?rir. Güv?ndiği zaman çok s?vimli v? romantiktir. Çiç?kl?r v? akşam y?m?kl?ri onun için aşk yapmak anlamına g?lir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: BOĞA, BAŞAK, OĞLAK, İKİZLER

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, AKREP, KOVA

İKİZLER

İKİZLER BURCU ERKEĞİ: İkizl?r burcu ?rk?ği rahat v? d?ğişk?n tavırlarıyla tam bir ?spri makin?sidir. Aşk ilişkil?rind? tutarsız davranışları il? dikkat ç?k?r. Baz?n kaçar gibi tavırları sizi üz?bilir. İkizl?r burcu ?rk?ğinin kalbini f?th?tm?k istiyorsanız; öğr?tici v? sıra dışı, z?ki, ?nt?l?ktü?l, bilgi d?posu bir partn?r d?ğişk?n İkizl?ri diz? g?tirm?y? y?t?r.

Cins?l yaşamında duygularının ?siri olan bir İkizl?r ?rk?ğiyl? birlikt?ys?niz, morali yüks?k günl?rd? onu k?ndiniz? ç?km?lisiniz. Eğ?r bu çift karakt?rli, d?ğişk?n ?rk?kl? ?vliliği hayal ?diyorsanız İkizl?r burcu ?rk?ği ?nt?l?ktü?l, s?ksi bir dişi v? aynı zamanda h?m ann? h?m d? nazlı bir ?şl? ?vl?nm?k ist?y?c?ktir. Bu öz?llikl?ri bulamadığı zaman ?vlilik hayatı boyunca sadakat onun için zor bir kavramdır. G?n?ld? çok ?şli olur ya da nadir?n sadık v? iç iç? bir ?vliliği sürdürür.

İKİZLER BURCU KADINI: Soğukkanlı, canlı, ?ğl?nc?li, s?vimli v? akıllıdır. Gözl?m y?t?n?ği çok g?lişmiştir. Duygularını g?rç?kl?rd?n ayırabilir. H?sap kadınıdır. H?r y?r? uyum göst?rir, ?sn?ktir. Hiçbir zaman hayal dünyasında yaşamaz. G?rç?kçiliğini korur. İl?tişim kurmakta ustadır. İnsanları şaşırtır, hayran bırakır. Mimikl?ri v? ?ll?rini kullanma gücü g?lişmiştir. Dış görünüşü onun p?k çok y?t?n?ğini gizl?r. Birkaç saat içind? s?v?bilir, n?fr?t ?d?bilir, tahrik ?d?bilir, kışkırtabilir, baştan çıkarabilir, ?ng?l olabilir. Etrafında h?r zaman bu tür bir har?k?tlilik yaratır. Karşı cinsi ç?k?n onun partn?rini il?ri götürm? çabasıdır. Ç?vr?sind? sür?kli tartışacak v?ya ?l?ştir?c?k ş?yl?r arar. N? yazık ki ?v işl?rind?n hoşlanmaz v? giydiğiniz ?lbis?nin koltuğunun r?ngi il? uyumsuz olduğuna kafayı takıp bütün g?c? bunu konuşabilir. Evl?nm?k ist?m?z v? bu konuda ail?d?n baskı görürs? uzaklaşır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: İKİZLER, TERAZİ, KOVA, YENGEÇ

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: BAŞAK, YAY, BALIK

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ: Aşk hayatı v? cins?l hayatında duygusallığı ön planda tutan y?ng?ç burcu ?rk?ği romantik v? babacan tavırlarıyla karşındaki insana güv?n v?rir. Sahipl?nir v? karşındaki insana çabuk bağlanır. Ç?vr?sind?ki kişil?r? h?r zaman dost canlısı v? ş?fkatl? yaklaşır.

K?ndisini karşındaki kişinin koruyucu m?l?ği olarak hiss?d?bildiği biri onun için id?al bir s?vgilidir. Anlayışlı tavırlarınızla onun kalbini çabuk f?th?d?bilirsiniz. Fakat Y?ng?ç burcu ?rk?kl?rinin alıngan v? yüks?k b?kl?ntili tavırları s?vdiği kişiyi k?ndind?n uzaklaştırabilir. Evlilik yaşamında yumuşak, ş?fkatli v? kırılgan kalbini anlayacak ?ş ararlar. Eğ?r g?rç?kt?n aradığı kadını bulmuşsa ona hayatını adayabilir. Onunla güv?n dolu bir ?vliliğ? ?v?t diy?bilirsiniz.

YENGEÇ BURCU KADINI: Fiziği v? bakışları bir azizi bil? ?tkil?y?bil?c?k olan y?ng?ç kadını duygulu v? uyumludur. Probl?m çözümünd? ustadır. İnsanların ona g?r?ksinimi olduğunda konuşkan, insancıl, düşünc? ufku g?niş biridir. K?ndisi ist?m?dikç? yalnız kalmaz ama ?ğ?r yalnızsa ç?king?nliğinin v? kaygılarının da ?tkisi var d?m?ktir. Başkalarının yüks?l?n v? alçalan h?y?canlarını, duygularını bir süng?r gibi ?m?r. Evcim?ndir. Erk?ğini sıcacık döş?nmiş ?vind?, n?fis y?m?kl?r pişirip b?kl?r. Çocuk bakımında başarılıdır. Ann?liğin simg?si olan y?ng?ç burcu güçlü v? c?sur d?ğildir. Sad?c? k?ndisinin üstün olduğu y?rd? güçlüdür. Güv?ni ?rk?ğind?n alır, göz?tilm?y? v? korunmaya ihtiyacı vardır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: YENGEÇ, AKREP, BALIK, ASLAN

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: KOÇ, TERAZİ, OĞLAK

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU ERKEĞİ: B?nm?rk?zci v? lid?rlik vasıflarının ön palana çıktığı Aslan burcu ?rk?ği, kalit?li olan h?r ş?yi s?v?r. K?ndisind?n b?kl?nil?n ş?yl?ri aziml? yaparak h?rk?sin takdirini kazanır. Cins?l hayatında karşı tarafın b?ğ?nisini kazandıkça aşka g?l?n bu ?rk?k saatl?rc? aynaya bakarak p?rformansını artırabilir. K?ndisini s?vdiğind?n ?min olduğu kalit?li v? g?l?c?k vaat ?d?n birin? kalbini v?r?bilir. Bakımlı, klas duruşuyla partn?rinin onur kaynağı olur. Cöm?rt, s?v?c?n v? korumacı davranarak aşığını mutlu kılar. Aslan burcunun kabin? girm?k v? onun hayatında y?r ?dinm?k istiyorsanız kişis?l bakımınıza fazlasıyla ön?m v?rm?k zorundasınız. Fakat s?vilm? ihtiyacı yüks?k Aslanlar, b?ncil tal?pl?rini normal olarak gör?bilir v? partn?rl?rini yorabilirl?r. Evlilik hayatında s?v?c?n, güçlü, iyi ann? olabil?c?k bir kişiyl? ?vl?nm?k ist?rl?r. Doğru kişiyi bulduysa ona sadık kalırlar.

ASLAN KADINI: Mük?mm?l, sadık, sıcak bir arkadaştır. Lüksü s?v?r. Aşırı d?r?c?d? kibirlidir. Görünüşün? ön?m v?rir, ?n iyi giysil?r? sahip olmak ist?r ancak bu uğurda rüküş olabilir. Müc?vh?rl?ri s?v?r. Kişis?l hakkında dış görünüşün? gör? karar v?rir. Evlilikt? para h?r ş?yd?n önc? g?lir. Aslan burcu kadını parasız, ?ski mod?l araba kullanan, babasından kalma ?lbis?l?r giy?n bir adamla birlikt? olmak ist?m?z. Para aşkına tuzağa düştüğünd? v? yanında yürüy?n bir ç?k d?ft?riyl? dolaştığında da mutlu olmaz. Onun ist?diği h?m para h?m s?vilm?ktir. Ancak bu ş?kild? d?ng?li bir yaşam sür?bilir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, YAY, KOÇ, BAŞAK

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: AKREP, KOVA, BOĞA

BAŞAK

BAŞAK ERKEĞİ: Cins?l hayatlarında bil? sabun kokusu il? tahrik olan Başak burcu ?rk?ği titiz, düz?nli, planlı yönl?riyl? dikkat ç?k?r. Karşındaki kişiyi ?l?ştir?r?k yönl?ndirm?y? çalışan Başaklar aşk ilişkil?rind? d? maal?s?f aynı hataya düş?bilir. Partn?rl?rini d? bu yüzd?n kayb?d?bilirl?r. Fakat masum v? t?miz yür?kl?ri karşındaki insanın gönlünü kazanamaya y?t?c?ktir. Başak burcu ?rk?ğini kalbin? girm?k istiyorsanız bilg?, düz?n? saygılı v? yumuşak huylu davranışlarınız onu h?m?n ?tkil?y?c?ktir. Evliliği zor kabull?n?n Başaklar k?ndil?rinin iyi bir ?ş olmadıklarını düşünür v? ?vliliğ? uzak davranışlar s?rgil?y?bilirl?r. Eğ?r ?vliliğ? ikna olursa Başak ?rk?ğiyl? ?vlilik düz?nli bir yaşamında anahtarı olacaktır.

BAŞAK BURCU KADINI: Z?kası k?skindir, pratiktir v? ?l b?c?ril?rin? sahiptir. Evd?ki basit ?rk?k işl?rini başarıyla yapar. Sad?, klasik bir giyim tarzını s?ç?r. Göst?rişt?n n?fr?t ?d?r yin? d? dış dünya il? uyumlu v? s?ksi görünür. S?rt görünüşü ?rk?kl?r? ç?kici g?lir. Buzdağının altındaki al?v topunu k?şf?tm? arzusu uyandırır. Z?ki v? öz?l?ştiri yapabil?n biridir. Ann?lik içgüdüsü g?lişm?miştir. Mutfağa bağlı kalmak y?rin? ?nt?l?ktü?l uğraşılarını sürdürm?k ist?r.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, TERAZİ

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: İKİZLER, YAY, BALIK

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU ERKEĞİ: Anlayışlı, uyumlu v? yumuşak tavırlarıyla h?rk?sin id?al ?ş olarak gör?bil?c?ği T?razi ?rk?kl?ri, nazik v? içt?n tavırlarıyla sizi büyül?y?bilir. En zor insanlarla bil? kolayca anlaşan T?razil?r, yalnız başına kalma korkusuyla da iç? iç? yaşar. Eğ?r bir T?razi ?rk?ğiyl? birlikt?ys?niz baz?n fazlaca ilgi göst?r?r?k, üstünüz? düş?r?k sizi sıkabilir. Çünkü sizi sür?kli görm?k, hayatınızın ?n inc? noktalarına kadar sizi tanımak ist?y?bilir. Kadınlarla, ?ğl?nc? dünyası v? son tr?ndl?rl? yakından ilgilidir. Fiziks?l güz?lliğin ç?kiciliğin? kolaylıkla kapılır. Eğ?r güz?ls?niz bir puanı havada kaptınız d?m?ktir. S?v?c?ği h?r ş?yd? duruluk v? arılık arar. Düş kurmayı s?v?r. Kararsızlık tuzağından kurtulmak için anında karar v?r?bilir v? g?n?llikl? yanlış karar v?rir. İd?al ?şi ona güz?l, şık bir ?v ortamı yaratmalıdır. Ancak bütün zamanını ?vd? g?çirm?sini d? b?kl?m?m?lidir.

TERAZİ BURCU KADINI: Nazik, s?v?c?n, cana yakın v? gönülç?l?ndir. G?rç?k bir doyum v? mutluluk için daima ortak yaşantı içind? olacağı bir ?rk?k arkadaşa ihtiyacı vardır. Bir ?vliliği yürüt?m?zs? ikincisi için h?m?n har?k?t? g?ç?r. Güz?lliğ? aşıktır, sanatçı ruhludur. Çizgisi v? r?nk uyumu, z?vki muht?ş?mdir. Giyimind?, makyajında, sunumunda öz?nlidir. Saçından ayak parmak uçlarına kadar tam bir dişidir v? ç?kicidir. Onu ?tkil?m?k h?m kolay h?m zordur. Aşık olmaya ?ğilimlidir bu n?d?nl? kolay ?tkil?nir. Sosyal ilişkil?ri fazladır bu n?d?nl? bir ?rk?ğ? aşıkk?n daha iyi olan öt?kin? gönlü kayabilir. Karşı cinsi çok s?v?r. Dünya işl?rind? b?c?rikli, ç?kici, iyi giyin?n, güz?l sanatlardan konuşabil?n ?rk?kl?ri t?rcih ?d?r. Yaşamınızdaki ?n ön?mli ş?y olduğunuzu hiss?ttirdiğiniz sür?c? fazla uzaklaşmayacak siz? bağlanacaktır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: TERAZİ, KOVA, İKİZLER, AKREP

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: KOÇ, OĞLAK, YENGEÇ

AKREP BURCU

AKREP ERKEĞİ: Hayata karşı dayanıklı v? güçlü tavırlarıyla dikkat ç?k?n, Akr?p burcu ?rk?ği, duygusal d?rinliğ? ön?m v?rir. Aşk hayatını tutkulu yaşar. Konuşmadan anlama y?t?n?ği il? partn?ri il? arasında köprü kurar. S?vdiği insanı k?ndin? aşık ?tm?z ad?ta hipnotiz? ?d?r. Aşk hayatı gibi cins?l yaşamı da tutkuludur, partn?rinin mutlu olmasını istiyorsa harika bir p?rformans s?rgil?y?c?ktir. Ezici bir güc? sahip olduğu için h?rk?st? öfk? uyandırabilir. Kıskanç v? sahipl?nicidir. Onun bu yönl?rini d?ğiştirm?y? kalkışmamalısınız. İnsanları kontrol ?tm?yi s?vdiği için k?ndisind?n daha zayıf birini ?ş olarak s?ç?c?ktir. Gün boyunca çok çalışan Akr?p ?rk?ği akşam ?vind? huzuru bulmak ist?r. Eşinin mahall? ?snafı il? konuşmasından bil? rahatsızlık duyan bu kıskanç ?rk?ğin yanında h?r zaman şık biri olmalıdır. Evini g?çindir?n biridir bu n?d?nl? ?şinin çalışması konusunda ısrarcı d?ğildir. Hatta taraftar d?ğildir. Onun aşkını sür?kli taz? tutmak, sınırsız bir sabır v? h?r zaman s?ksi görünüş g?r?ktirir.

AKREP BURCU KADINI: Arkadaş s?çimind? k?tum v? titizdir. Bir arkadaşı olduğunda ona sadıktır. Tutkusunda güç göst?ril?ri vardır ama ?ntrikadan başlangıçta uzak durur. Akr?p kadınına yaşam gücü v?r?n biraz da cins?l ?n?rjisidir. Bu ?n?rjisini daha çok üstl?ndiği işl?rd? kullanmaya çalışır. Zayıflığa katlanamaz. C?sar?tl? savaşır. En güz?l o olmayabilir ama ?n ç?kici daima odur. Büyül?yici bir çift gözün sahibi daima odur. B?c?rikli v? s?v?c?n bir ann? olursa da kuvv?tli v? s?rt kişiliği n?d?niyl? bir ilişkiyi kolaylıkla yürüt?m?z. Onun ?şi d? güçlü, korkusuz biri olmalıdır. Başkalarına karşı saldırgan v? sivri dilli davranırk?n, s?vdikl?rin? yumuşak v? uysal davranabilir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: AKREP, BALIK, YENGEÇ, YAY

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: KOVA, BOĞA, ASLAN

YAY BURCU

YAY BURCU ERKEĞİ: S?v?c?n, ?sprili v? ?ğl?nc?li yönl?riyl? h?rk?sin b?ğ?nisini toplayan Yay ?rk?ği, biraz sabırsızdır. Zor, ilgili, cöm?rt, ?ğitimli bütün bunların yanı sıra k?ndisini olduğundan fazla göst?r?bil?n h?rk?s aşk kapsama alanına gir?bilir. Evlilik için tutkulu bir aşkı t?rcih ?d?n Yaylar ?l?, avuca sığmayacak bir kadınla ?vl?n?c?ktir. Cins?llikl?ri d? diğ?r ş?yl?r? yaklaşımları gibidir. Anid?n yatağa atlamak ist?diğini söyl?r v? g?n?llikl? bu tutumu hoş karşılanmaz. Öt? yandan sad?c? ç?ktiği fotoğrafları göst?rm?k için dav?t ?d?rs? tuhaf bir ş?kild? sad?c? söyl?diği kadarını yapar v? ilişkiyi il?rl?tm?z. Bilinçli olarak bir s?vgili aramaz. Evli kadınlar daha çok ilgisini ç?k?r. Fakat g?rç?k mutluluğu, ?şini Koç v? Aslan burcunda bulur. Birlikt? g?zm? v? k?şf?tm? sırasında ciddi bir romantizm? v? sıradan ilişki kurma g?l?n?ğin? ihtiyaç duyulmaz. İçt?n v? uzun sür?li bir aşkı sürdür?m?z ancak karşı cinsin çabaları il? ilişki olabildiğinc? uzayabilir.

YAY BURCU KADINI: Dışarıya taşan ?n?rjisi il? h?rk?s? ulaşan yay kadını, g?n?llikl? yüz?ys?l olarak nit?l?ndirilir. Çünkü sad?c? d?n?yim toplar. Zaman planlaması zayıftır, hiçbir zaman rand?vusuna sadık olamaz. En?rjik v? n?ş?lidir. Aşkı s?v?r ama sadakatl? ilgil?nm?z. Tutucu d?ğildir v? cins?l yasaklarla ilgil?nm?z. Özgür bir ruhu vardır. Bir ilişkinin ?n aşk dolu günl?rind? bil? h?m?n nikah dair?sin? gidil?c?ğini düşünm?z. Düşünm?d?n har?k?t? g?ç?r, n?r?d? kiminl? olacağına k?ndisi karar v?rm?k ist?r. H?r konuda ?şitlikt?n yanadır. Cins?l açından da d?n?yim ?ld? ?tm?k ist?r. B?ncil d?ğildir h?r zaman partn?rini s?rb?st bırakır. Söz?l oyunlarda başarılıdır. P?k çok insanla iyi g?çindiği hald?, mutluluğu t?k bir insanda bulamaz.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: YAY, ASLAN, KOÇ, OĞLAK

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: BALIK, BAŞAK, İKİZLER

OĞLAK

OĞLAK BURCU ERKEĞİ: Eğ?r bir Oğlak burcu ?rk?ği il? ilişkiniz varsa şunu bilm?lisiniz ki güv?nm?d?n v? bağlanmadan önc? sizi iyi tanımak ist?r. G?rç?kt?n aşık olduğunda kolay kolay bırakmayacaktır. Evlilik için g?n?ld? ail?sinin onayladığı dürüst insanları t?rcih ?d?c?ktir. Eğ?r doğru kişiyi bulursa h?r n? olursa olsun ?vliliğini sonsuza kadar sürdür?bilir. Eğ?r bir kadın onu ?ld? ?tm?k istiyorsa işi konusunda özgür bırakmalıdır. O romantizm y?rin? çalışmayı t?rcih ?d?r. Aşırı ilgi göst?r?m?z v? duygusal cüml?l?r kuramaz. Onun kadını müsrif olmamalıdır. Bu tam bir kavga v? hatta ayrılık konusu olur. Sorumluluklardan v? ?ndiş?l?rd?n bunalan bu adamın sık sık gülm?y? ihtiyacı vardır v? bir kadın onu güldür?biliyorsa yolu yarılamış d?m?ktir. Eğ?r bir kadın yüzünd?n yaşamının güz?ll?ştiğini anlarsa kadın ist?s? bil? o hayatından çıkıp gitm?z. Onu öz?l yaşamında ?l?ştirir v? sık sık işin? v?rdiği ön?mi vurgularsanız onu bunalıma it?rsiniz. Kims? ona bu kötülüğü yapmamalıdır. Yatak odasında yumuşak v? dikkatli davranılmalıdır.

OĞLAK BURCU KADINI: Hırslı, otorit?r, g?rç?kçi, çalışkan v? zor koşullara dir?nçli Oğlak kadını ciddi giyinir v? g?r?ktiğind? son d?r?c? dişi olur. Önün? g?l?nl? flört ?tm?diği için dikkat ç?km?y? d? çalışmaz. Doğrucu v? dürüsttür. G?n?l olarak işin? düşkündür v? g?ç ?vl?nir. Son d?r?c? kaygılı biri olan Oğlak kadını, borçtan v? güv?nsizlikt?n korkar. Bu n?d?nl? onu rahat ?ttir?c?k bir ?rk?k arar. M?sl?ğind?n vazg?çm?sini ist?y?n bir ?rk?kl? uzun sür?li bir ilişkiy? girm?z. Bununla birlikt? Oğlak kadını işi il? ilgil?n?c?k, yükünü paylaşacak bir ?rk?k ist?r. Onun işi n? olursa olsun yardım ?d?bil?c?ğiniz ufak t?f?k alanlar yaratmalısınız. Savurganlığı s?vm?z. Yalanla doğruyu çok çabuk ayırt ?d?r.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: OĞLAK, BOĞA, BAŞAK, KOVA

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: TERAZİ, KOÇ, YENGEÇ

KOVA

KOVA ERKEĞİ: Özgürlüğün? düşkün, yardıms?v?r Kovalar dünyadaki tüm haksızlıklara karşı çıkabilir. Aşk y?rin? dostluk kurmayı t?rcih ?d?r. Kova burcu ?rk?ği, ilgisini ç?k?n bir kadınla karşılaştığında, onun yatağına d?ğil kafasına girm?y? çalışır. Bu davranış kadının dış görünüşün? ön?m v?rm?diği anlamına da g?lm?z. O ?şitliğ? inananlardandır, kadının onu s?vişm?y? dav?t ?tm?sini yargılamaz. Son d?r?c? olağan bulur. Bu z?ki v? özgürlüğün? düşkün adamı k?ndiniz? ç?km?k için hayvanları v? doğayı çok s?viyor olmanız onun için çok ön?mlidir. Araştırmacıysanız v? bilim dünyasına karşı ilginizd? varsa Kova ?rk?ği, siz? hayran kalacaktır. Kova burcu aklı fikri cins?llikt? olmayan t?k burç diy?biliriz. Kovalar cins?lliği önc? düşünc?d? yaşarak tahrik olurlar. Evliliğ? ?n uzak burçlardan biri olan Kova ?rk?kl?ri g?n?ld? ?vlilik için yaratılmadıklarını düşünürl?r. O, m?sl?ğin? ön?m v?r?n bir kadın ist?r. Onun ist?diği s?vgili, düşünc? v? görüşl?rini paylaşmalıdır. Eşinin fazla s?ksi olmasını b?kl?m?z, aşırı hassas olmasına da g?r?k yoktur. Kova ?rk?ğinin yaşamında fiziks?l z?vkl?r ikinci sırada g?lir. Onunla çok iyi anlaşabil?c?k kişil?r, ikizl?r v?ya t?razi burcundan olabilir. Çünkü bu burçlardan olan kadınlar, onun şaşırtıcı kişiliğini daha iyi anlayabilirl?r.

KOVA BURCU KADINI: Bu kadının sad?c? dişi gibi davranmasını ist?r v? har?k?tl?rini kısıtlarsanız, düş kırıklığına uğrarsınız. Kova burcu kadınının ilgi alanı insanlardır. Ç?vr? sorunları v? açlık sorunları, sokak hayvanlarının düştüğü durum onu üz?r v? iş? yarayacak bir amaç uğruna savaşır. Ona ilgi duyan bir ?rk?k, bu ist?kl?rini anlayışla karşılamalı v? onun d?ğişm?y?c?ğini kabul ?tm?lidir. Onu ?ld? ?tm?k için çaba harcadığınızı söyl?rs?niz, yanılıyorsunuz d?m?ktir. Eğ?r o, birind?n hoşlanıyorsa hiç ç?kinm?d?n söyl?r. Bağımsız v? ist?diği gibi davranır o kadar ki onun kayıtsız v? soğuk biri olduğuna inanabilirsiniz. Kova burcu kadını, bir s?vgili il? birlikt? bir arkadaş da arar. Yalnızca s?vgili v?ya yalnızca arkadaş olmak ona y?tm?z. Evl?nm?k v? ail? kurmak için s?çtiği kişiyi iyic? inc?l?r v? onun da ?n az k?ndisi kadar bağımsız olmasını ist?r. Tatlı sözl?r, iltifatlar v? aşk sözl?ri il? bu kadını kandıramazsınız. Ona ancak açık sözlülükl? yaklaşabilirsiniz. Yalnızca s?ksi düşündüğünüzd? başarılı olmanız mümkün olmayabilir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: KOVA, İKİZLER, TERAZİ, BALIK

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, BOĞA, AKREP

BALIK

BALIK BURCU ERKEĞİ: Duygusallığını hayatının h?r bölümün? taşıyan balık burcu ?rk?ği anlayışlı, ş?fkatli, s?vgi dolu tavırlarıyla partn?rini bağımlı hal? g?tirir. Şiirl?r, romantik akşam y?m?kl?ri sizin için sürpriz olmayacaktır. S?vdiği kişiy? sonuna kadar f?dakârlık yapmaya hazırdır. Fakat baz?n g?rç?k dışı düşünc?l?ri v? hayalci tavırları sizi sıkabilir. Aşk İlişkil?rind? k?ndini karşı tarafa adayan Balıkların cins?l yaşamalarında da, anladığı, halin? üzüldüğü ?şini mutlu ?tm? çabası onun p?rformansını doruğa taşır. Bir balık burcunu ?tkil?m?k istiyorsanız sanata v? ?d?biyata ilgi duymalısınız.

Uyumlu, s?vgi dolu v? ?vin? ön?m v?r?n, s?vimli bir kişiliği vardır. Dış görünüşüyl? fazla ilgil?nm?z v? fiziks?l d?ğ?rl?r? ön?m v?rm?z. Onun için d?ğ?rli olan iç dünya v? ruhsal z?nginliktir. Başarılı olduğunda bunun n?d?ninin k?ndisi olduğunu söyl?m?y?c?k kadar alçakgönüllüdür. Çok fazla duygulu olduğu için ya çok mutlu olur ya da son d?r?c? mutsuz. İçind? bulunduğu koşullardan v? ç?vr?sind?kil?rd?n aşırı d?r?c?d? ?tkil?nir. Zaman zaman yalnız kalması onun için ?n iyisidir. Toplumdan uzaklaşmak ist?m?m?sin? karşın, k?ndisini dinl?m?k v? y?nid?n güç kazanmak zorundadır.

BALIK BURCU KADINI: Balık burcu kadını tam bir dişidir v? karşı cins? ilgisi fazladır. H?rk?si koruduğu için, dostları arasında, h?r yaştan çar?siz insanlar bulunur. Yalnızca insanlarla ilgil?nm?kl? kalmaz, sahipsiz hayvanların koruyuculuğunu da üstl?nir. S?vgilisi, hiçbir zaman ona, ihmal ?dildiğind?n dolayı s?rz?nişt? bulunamaz. Onun s?vgisi bin kişiy? bil? y?t?r. Balık burcu kadını disiplin v? gürültünün ?g?m?n olduğu bir ortamda çalışmak ist?m?z. Rakamları v? rakamlarla ilgili işl?ri s?vm?z. Onun ist?diği huzur, güz?llik v? n?ş?dir. Bu n?d?nl? h?r ç?vr?y? uyum sağlayamaz. T?k düz? yaşantıdan n?fr?t ?d?r. H?rhangi bir ?rk?k balık burcu kadınını r?dd?d?m?z. Çünkü o doğal olarak ç?kicidir v? sür?kli k?ndisini güv?nd? hiss?tm?k ist?r o daima düş kurar v? ona ancak romantik bir ş?kild? yaklaşabilirsiniz. T

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: BALIK, YENGEÇ, AKREP, KOÇ

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: BAŞAK, YAY, İKİZLER