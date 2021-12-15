Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz? - Son Dakika

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU ERKEĞİ: Cinsel performansı doğuştan güçlü koç erkeği oldukça inatçı bir kişiliğe sahiptir. Lider yönü çok yüksek olduğu için aşk ilişkisinde kendini ön planda tutmayı sever. Bakımlı, sevecen, esprili, insan ilişkilerinde oldukça dikkat çekicidir. İnatçı bir kişiliğe sahip olduğu için kendisiyle tartışan, münakaşa eden ve hırçın kişilere aşık olabilir. Şık görünümlü, kendisine özen gösteren, çekici dişileri sever. Onu gerçekten kendinize bağlamak istiyorsanız kişisel gelişiminiz kadar dış görünüşünüze de önem vermelisiniz. İlişkilerinde partnerine prenses gibi davranan Koç burcu erkeğiyle evlenmeyi düşünüyorsanız onun küçük bir çocuk olduğunu da unutmamalısınız.

KOÇ BURCU KADINI: Yaşam dolu ve sıcakkanlıdır. Sürekli ve direk bir şekilde düşüncelerini söyler, aptallıklara izin vermez. Kendiniz ve başkalarını örgütler. Dozunda öfke gösterileri bu çocuksuz kadının haksızlıklardan korunmasını sağlar. Gerçek dostlarına karşı ani ve öfkeli tepkilerden kaçınmalıdır. Macera sever ve coşkuludur. Dostlarına öneride bulunmaya ve yardım etmeye daima hazırdır. Karşı cinsi çeker ve hemen arkadaş olur. Enerjisini harcayacak alanlara gereksinimi vardır. İyi bir anne ve eş olabilir. Fakat düzenli ev işi yapmaktan, rutin iş yaşamından ve kendi hayat akışından çabuk sıkılır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, YAY, KOÇ, BOĞA

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: YENGEÇ, TERAZİ, OĞLAK

BOĞA

BOĞA BURCU ERKEĞİ: Cinsel yaşamında şefkati arayan ve bundan oldukça etkilenen boğa burcu erkeği, aşk yaşamında kendisine güven veren kadınları sever ve onlara sadık kalırlar. Sonsuz aşka bu şekilde ulaşabileceklerini bilirler. Boğa erkeğinin kalbine girmek için hanımefendi tavırlarınız onun hemen dikkatini çekecektir. Çünkü oturaklı ve yerinde davranışları sever, güven duygusunu sarsan her türlü davranış onları bir anda kızgın bir boğa haline dönüştürebilir. Onunla evlenmeyi planlıyorsanız şunu iyi bilmelisiniz; evlilik ya da kısa süre bir ilişkide yaşasa boğa burcu erkeği için en önemli şey sadakat ve güvendir. Bu duyguları ona yaşattığınız sürece sonsuz evlilik hayatının kapıları sizin için aralanacaktır.

BOĞA BURCU KADINI: Tam bir kadındır ve erkeğine oranla yumuşak huyludur. Güven gereksinimi para kazanma ve biriktirme konusunda beceriler geliştirmesini sağlar. Konforlu yaşamı sever. Bazen aylarca para biriktirdikten sonra bir anda eğlence için harcayabilir. Ne idealist ne hayalperesttir. Oldukça dengeli ve yapıcıdır. İnatçılığı ile ünlüdür. Fiziksel çekicilik onun açısından önemlidir. Platonik aşık olmaz ve ilişkilerinde dolambaçsız hareket eder. Sevgisi karşılıksız kaldığında duygularınızı sürdürmez. Kolay aşık olmaz, aşık olduğunda da tüm yaşamını verir. Güvendiği zaman çok sevimli ve romantiktir. Çiçekler ve akşam yemekleri onun için aşk yapmak anlamına gelir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: BOĞA, BAŞAK, OĞLAK, İKİZLER

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, AKREP, KOVA

İKİZLER

İKİZLER BURCU ERKEĞİ: İkizler burcu erkeği rahat ve değişken tavırlarıyla tam bir espri makinesidir. Aşk ilişkilerinde tutarsız davranışları ile dikkat çeker. Bazen kaçar gibi tavırları sizi üzebilir. İkizler burcu erkeğinin kalbini fethetmek istiyorsanız; öğretici ve sıra dışı, zeki, entelektüel, bilgi deposu bir partner değişken İkizleri dize getirmeye yeter.Cinsel yaşamında duygularının esiri olan bir İkizler erkeğiyle birlikteyseniz, morali yüksek günlerde onu kendinize çekmelisiniz. Eğer bu çift karakterli, değişken erkekle evliliği hayal ediyorsanız İkizler burcu erkeği entelektüel, seksi bir dişi ve aynı zamanda hem anne hem de nazlı bir eşle evlenmek isteyecektir. Bu özellikleri bulamadığı zaman evlilik hayatı boyunca sadakat onun için zor bir kavramdır. Genelde çok eşli olur ya da nadiren sadık ve iç içe bir evliliği sürdürür.

İKİZLER BURCU KADINI: Soğukkanlı, canlı, eğlenceli, sevimli ve akıllıdır. Gözlem yeteneği çok gelişmiştir. Duygularını gerçeklerden ayırabilir. Hesap kadınıdır. Her yere uyum gösterir, esnektir. Hiçbir zaman hayal dünyasında yaşamaz. Gerçekçiliğini korur. İletişim kurmakta ustadır. İnsanları şaşırtır, hayran bırakır. Mimikleri ve ellerini kullanma gücü gelişmiştir. Dış görünüşü onun pek çok yeteneğini gizler. Birkaç saat içinde sevebilir, nefret edebilir, tahrik edebilir, kışkırtabilir, baştan çıkarabilir, engel olabilir. Etrafında her zaman bu tür bir hareketlilik yaratır. Karşı cinsi çeken onun partnerini ileri götürme çabasıdır. Çevresinde sürekli tartışacak veya eleştirecek şeyler arar. Ne yazık ki ev işlerinden hoşlanmaz ve giydiğiniz elbisenin koltuğunun rengi ile uyumsuz olduğuna kafayı takıp bütün gece bunu konuşabilir. Evlenmek istemez ve bu konuda aileden baskı görürse uzaklaşır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: İKİZLER, TERAZİ, KOVA, YENGEÇ

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: BAŞAK, YAY, BALIK

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ: Aşk hayatı ve cinsel hayatında duygusallığı ön planda tutan yengeç burcu erkeği romantik ve babacan tavırlarıyla karşındaki insana güven verir. Sahiplenir ve karşındaki insana çabuk bağlanır. Çevresindeki kişilere her zaman dost canlısı ve şefkatle yaklaşır.Kendisini karşındaki kişinin koruyucu meleği olarak hissedebildiği biri onun için ideal bir sevgilidir. Anlayışlı tavırlarınızla onun kalbini çabuk fethedebilirsiniz. Fakat Yengeç burcu erkeklerinin alıngan ve yüksek beklentili tavırları sevdiği kişiyi kendinden uzaklaştırabilir. Evlilik yaşamında yumuşak, şefkatli ve kırılgan kalbini anlayacak eş ararlar. Eğer gerçekten aradığı kadını bulmuşsa ona hayatını adayabilir. Onunla güven dolu bir evliliğe evet diyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU KADINI: Fiziği ve bakışları bir azizi bile etkileyebilecek olan yengeç kadını duygulu ve uyumludur. Problem çözümünde ustadır. İnsanların ona gereksinimi olduğunda konuşkan, insancıl, düşünce ufku geniş biridir. Kendisi istemedikçe yalnız kalmaz ama eğer yalnızsa çekingenliğinin ve kaygılarının da etkisi var demektir. Başkalarının yükselen ve alçalan heyecanlarını, duygularını bir sünger gibi emer. Evcimendir. Erkeğini sıcacık döşenmiş evinde, nefis yemekler pişirip bekler. Çocuk bakımında başarılıdır. Anneliğin simgesi olan yengeç burcu güçlü ve cesur değildir. Sadece kendisinin üstün olduğu yerde güçlüdür. Güveni erkeğinden alır, gözetilmeye ve korunmaya ihtiyacı vardır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: YENGEÇ, AKREP, BALIK, ASLAN

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: KOÇ, TERAZİ, OĞLAK

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU ERKEĞİ: Benmerkezci ve liderlik vasıflarının ön palana çıktığı Aslan burcu erkeği, kaliteli olan her şeyi sever. Kendisinden beklenilen şeyleri azimle yaparak herkesin takdirini kazanır. Cinsel hayatında karşı tarafın beğenisini kazandıkça aşka gelen bu erkek saatlerce aynaya bakarak performansını artırabilir. Kendisini sevdiğinden emin olduğu kaliteli ve gelecek vaat eden birine kalbini verebilir. Bakımlı, klas duruşuyla partnerinin onur kaynağı olur. Cömert, sevecen ve korumacı davranarak aşığını mutlu kılar. Aslan burcunun kabine girmek ve onun hayatında yer edinmek istiyorsanız kişisel bakımınıza fazlasıyla önem vermek zorundasınız. Fakat sevilme ihtiyacı yüksek Aslanlar, bencil taleplerini normal olarak görebilir ve partnerlerini yorabilirler. Evlilik hayatında sevecen, güçlü, iyi anne olabilecek bir kişiyle evlenmek isterler. Doğru kişiyi bulduysa ona sadık kalırlar.

ASLAN KADINI: Mükemmel, sadık, sıcak bir arkadaştır. Lüksü sever. Aşırı derecede kibirlidir. Görünüşüne önem verir, en iyi giysilere sahip olmak ister ancak bu uğurda rüküş olabilir. Mücevherleri sever. Kişisel hakkında dış görünüşüne göre karar verir. Evlilikte para her şeyden önce gelir. Aslan burcu kadını parasız, eski model araba kullanan, babasından kalma elbiseler giyen bir adamla birlikte olmak istemez. Para aşkına tuzağa düştüğünde ve yanında yürüyen bir çek defteriyle dolaştığında da mutlu olmaz. Onun istediği hem para hem sevilmektir. Ancak bu şekilde dengeli bir yaşam sürebilir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, YAY, KOÇ, BAŞAK

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: AKREP, KOVA, BOĞA

BAŞAK

BAŞAK ERKEĞİ: Cinsel hayatlarında bile sabun kokusu ile tahrik olan Başak burcu erkeği titiz, düzenli, planlı yönleriyle dikkat çeker. Karşındaki kişiyi eleştirerek yönlendirmeye çalışan Başaklar aşk ilişkilerinde de maalesef aynı hataya düşebilir. Partnerlerini de bu yüzden kaybedebilirler. Fakat masum ve temiz yürekleri karşındaki insanın gönlünü kazanamaya yetecektir. Başak burcu erkeğini kalbine girmek istiyorsanız bilge, düzene saygılı ve yumuşak huylu davranışlarınız onu hemen etkileyecektir. Evliliği zor kabullenen Başaklar kendilerinin iyi bir eş olmadıklarını düşünür ve evliliğe uzak davranışlar sergileyebilirler. Eğer evliliğe ikna olursa Başak erkeğiyle evlilik düzenli bir yaşamında anahtarı olacaktır.BAŞAK BURCU KADINI: Zekası keskindir, pratiktir ve el becerilerine sahiptir. Evdeki basit erkek işlerini başarıyla yapar. Sade, klasik bir giyim tarzını seçer. Gösterişten nefret eder yine de dış dünya ile uyumlu ve seksi görünür. Sert görünüşü erkeklere çekici gelir. Buzdağının altındaki alev topunu keşfetme arzusu uyandırır. Zeki ve özeleştiri yapabilen biridir. Annelik içgüdüsü gelişmemiştir. Mutfağa bağlı kalmak yerine entelektüel uğraşılarını sürdürmek ister.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, TERAZİ

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: İKİZLER, YAY, BALIK

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU ERKEĞİ: Anlayışlı, uyumlu ve yumuşak tavırlarıyla herkesin ideal eş olarak görebileceği Terazi erkekleri, nazik ve içten tavırlarıyla sizi büyüleyebilir. En zor insanlarla bile kolayca anlaşan Teraziler, yalnız başına kalma korkusuyla da içe içe yaşar. Eğer bir Terazi erkeğiyle birlikteyseniz bazen fazlaca ilgi göstererek, üstünüze düşerek sizi sıkabilir. Çünkü sizi sürekli görmek, hayatınızın en ince noktalarına kadar sizi tanımak isteyebilir. Kadınlarla, eğlence dünyası ve son trendlerle yakından ilgilidir. Fiziksel güzelliğin çekiciliğine kolaylıkla kapılır. Eğer güzelseniz bir puanı havada kaptınız demektir. Seveceği her şeyde duruluk ve arılık arar. Düş kurmayı sever. Kararsızlık tuzağından kurtulmak için anında karar verebilir ve genellikle yanlış karar verir. İdeal eşi ona güzel, şık bir ev ortamı yaratmalıdır. Ancak bütün zamanını evde geçirmesini de beklememelidir.

TERAZİ BURCU KADINI: Nazik, sevecen, cana yakın ve gönülçelendir. Gerçek bir doyum ve mutluluk için daima ortak yaşantı içinde olacağı bir erkek arkadaşa ihtiyacı vardır. Bir evliliği yürütemezse ikincisi için hemen harekete geçer. Güzelliğe aşıktır, sanatçı ruhludur. Çizgisi ve renk uyumu, zevki muhteşemdir. Giyiminde, makyajında, sunumunda özenlidir. Saçından ayak parmak uçlarına kadar tam bir dişidir ve çekicidir. Onu etkilemek hem kolay hem zordur. Aşık olmaya eğilimlidir bu nedenle kolay etkilenir. Sosyal ilişkileri fazladır bu nedenle bir erkeğe aşıkken daha iyi olan ötekine gönlü kayabilir. Karşı cinsi çok sever. Dünya işlerinde becerikli, çekici, iyi giyinen, güzel sanatlardan konuşabilen erkekleri tercih eder. Yaşamınızdaki en önemli şey olduğunuzu hissettirdiğiniz sürece fazla uzaklaşmayacak size bağlanacaktır.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: TERAZİ, KOVA, İKİZLER, AKREP

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: KOÇ, OĞLAK, YENGEÇ

AKREP BURCU

AKREP ERKEĞİ: Hayata karşı dayanıklı ve güçlü tavırlarıyla dikkat çeken, Akrep burcu erkeği, duygusal derinliğe önem verir. Aşk hayatını tutkulu yaşar. Konuşmadan anlama yeteneği ile partneri ile arasında köprü kurar. Sevdiği insanı kendine aşık etmez adeta hipnotize eder. Aşk hayatı gibi cinsel yaşamı da tutkuludur, partnerinin mutlu olmasını istiyorsa harika bir performans sergileyecektir. Ezici bir güce sahip olduğu için herkeste öfke uyandırabilir. Kıskanç ve sahiplenicidir. Onun bu yönlerini değiştirmeye kalkışmamalısınız. İnsanları kontrol etmeyi sevdiği için kendisinden daha zayıf birini eş olarak seçecektir. Gün boyunca çok çalışan Akrep erkeği akşam evinde huzuru bulmak ister. Eşinin mahalle esnafı ile konuşmasından bile rahatsızlık duyan bu kıskanç erkeğin yanında her zaman şık biri olmalıdır. Evini geçindiren biridir bu nedenle eşinin çalışması konusunda ısrarcı değildir. Hatta taraftar değildir. Onun aşkını sürekli taze tutmak, sınırsız bir sabır ve her zaman seksi görünüş gerektirir.

AKREP BURCU KADINI: Arkadaş seçiminde ketum ve titizdir. Bir arkadaşı olduğunda ona sadıktır. Tutkusunda güç gösterileri vardır ama entrikadan başlangıçta uzak durur. Akrep kadınına yaşam gücü veren biraz da cinsel enerjisidir. Bu enerjisini daha çok üstlendiği işlerde kullanmaya çalışır. Zayıflığa katlanamaz. Cesaretle savaşır. En güzel o olmayabilir ama en çekici daima odur. Büyüleyici bir çift gözün sahibi daima odur. Becerikli ve sevecen bir anne olursa da kuvvetli ve sert kişiliği nedeniyle bir ilişkiyi kolaylıkla yürütemez. Onun eşi de güçlü, korkusuz biri olmalıdır. Başkalarına karşı saldırgan ve sivri dilli davranırken, sevdiklerine yumuşak ve uysal davranabilir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: AKREP, BALIK, YENGEÇ, YAY

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: KOVA, BOĞA, ASLAN

YAY BURCU

YAY BURCU ERKEĞİ: Sevecen, esprili ve eğlenceli yönleriyle herkesin beğenisini toplayan Yay erkeği, biraz sabırsızdır. Zor, ilgili, cömert, eğitimli bütün bunların yanı sıra kendisini olduğundan fazla gösterebilen herkes aşk kapsama alanına girebilir. Evlilik için tutkulu bir aşkı tercih eden Yaylar ele, avuca sığmayacak bir kadınla evlenecektir. Cinsellikleri de diğer şeylere yaklaşımları gibidir. Aniden yatağa atlamak istediğini söyler ve genellikle bu tutumu hoş karşılanmaz. Öte yandan sadece çektiği fotoğrafları göstermek için davet ederse tuhaf bir şekilde sadece söylediği kadarını yapar ve ilişkiyi ilerletmez. Bilinçli olarak bir sevgili aramaz. Evli kadınlar daha çok ilgisini çeker. Fakat gerçek mutluluğu, eşini Koç ve Aslan burcunda bulur. Birlikte gezme ve keşfetme sırasında ciddi bir romantizme ve sıradan ilişki kurma geleneğine ihtiyaç duyulmaz. İçten ve uzun süreli bir aşkı sürdüremez ancak karşı cinsin çabaları ile ilişki olabildiğince uzayabilir.

YAY BURCU KADINI: Dışarıya taşan enerjisi ile herkese ulaşan yay kadını, genellikle yüzeysel olarak nitelendirilir. Çünkü sadece deneyim toplar. Zaman planlaması zayıftır, hiçbir zaman randevusuna sadık olamaz. Enerjik ve neşelidir. Aşkı sever ama sadakatle ilgilenmez. Tutucu değildir ve cinsel yasaklarla ilgilenmez. Özgür bir ruhu vardır. Bir ilişkinin en aşk dolu günlerinde bile hemen nikah dairesine gidileceğini düşünmez. Düşünmeden harekete geçer, nerede kiminle olacağına kendisi karar vermek ister. Her konuda eşitlikten yanadır. Cinsel açından da deneyim elde etmek ister. Bencil değildir her zaman partnerini serbest bırakır. Sözel oyunlarda başarılıdır. Pek çok insanla iyi geçindiği halde, mutluluğu tek bir insanda bulamaz.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: YAY, ASLAN, KOÇ, OĞLAK

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: BALIK, BAŞAK, İKİZLER

OĞLAK

OĞLAK BURCU ERKEĞİ: Eğer bir Oğlak burcu erkeği ile ilişkiniz varsa şunu bilmelisiniz ki güvenmeden ve bağlanmadan önce sizi iyi tanımak ister. Gerçekten aşık olduğunda kolay kolay bırakmayacaktır. Evlilik için genelde ailesinin onayladığı dürüst insanları tercih edecektir. Eğer doğru kişiyi bulursa her ne olursa olsun evliliğini sonsuza kadar sürdürebilir. Eğer bir kadın onu elde etmek istiyorsa işi konusunda özgür bırakmalıdır. O romantizm yerine çalışmayı tercih eder. Aşırı ilgi gösteremez ve duygusal cümleler kuramaz. Onun kadını müsrif olmamalıdır. Bu tam bir kavga ve hatta ayrılık konusu olur. Sorumluluklardan ve endişelerden bunalan bu adamın sık sık gülmeye ihtiyacı vardır ve bir kadın onu güldürebiliyorsa yolu yarılamış demektir. Eğer bir kadın yüzünden yaşamının güzelleştiğini anlarsa kadın istese bile o hayatından çıkıp gitmez. Onu özel yaşamında eleştirir ve sık sık işine verdiği önemi vurgularsanız onu bunalıma itersiniz. Kimse ona bu kötülüğü yapmamalıdır. Yatak odasında yumuşak ve dikkatli davranılmalıdır.

OĞLAK BURCU KADINI: Hırslı, otoriter, gerçekçi, çalışkan ve zor koşullara dirençli Oğlak kadını ciddi giyinir ve gerektiğinde son derece dişi olur. Önüne gelenle flört etmediği için dikkat çekmeye de çalışmaz. Doğrucu ve dürüsttür. Genel olarak işine düşkündür ve geç evlenir. Son derece kaygılı biri olan Oğlak kadını, borçtan ve güvensizlikten korkar. Bu nedenle onu rahat ettirecek bir erkek arar. Mesleğinden vazgeçmesini isteyen bir erkekle uzun süreli bir ilişkiye girmez. Bununla birlikte Oğlak kadını işi ile ilgilenecek, yükünü paylaşacak bir erkek ister. Onun işi ne olursa olsun yardım edebileceğiniz ufak tefek alanlar yaratmalısınız. Savurganlığı sevmez. Yalanla doğruyu çok çabuk ayırt eder.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: OĞLAK, BOĞA, BAŞAK, KOVA

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: TERAZİ, KOÇ, YENGEÇ

KOVA

KOVA ERKEĞİ: Özgürlüğüne düşkün, yardımsever Kovalar dünyadaki tüm haksızlıklara karşı çıkabilir. Aşk yerine dostluk kurmayı tercih eder. Kova burcu erkeği, ilgisini çeken bir kadınla karşılaştığında, onun yatağına değil kafasına girmeye çalışır. Bu davranış kadının dış görünüşüne önem vermediği anlamına da gelmez. O eşitliğe inananlardandır, kadının onu sevişmeye davet etmesini yargılamaz. Son derece olağan bulur. Bu zeki ve özgürlüğüne düşkün adamı kendinize çekmek için hayvanları ve doğayı çok seviyor olmanız onun için çok önemlidir. Araştırmacıysanız ve bilim dünyasına karşı ilginizde varsa Kova erkeği, size hayran kalacaktır. Kova burcu aklı fikri cinsellikte olmayan tek burç diyebiliriz. Kovalar cinselliği önce düşüncede yaşarak tahrik olurlar. Evliliğe en uzak burçlardan biri olan Kova erkekleri genelde evlilik için yaratılmadıklarını düşünürler. O, mesleğine önem veren bir kadın ister. Onun istediği sevgili, düşünce ve görüşlerini paylaşmalıdır. Eşinin fazla seksi olmasını beklemez, aşırı hassas olmasına da gerek yoktur. Kova erkeğinin yaşamında fiziksel zevkler ikinci sırada gelir. Onunla çok iyi anlaşabilecek kişiler, ikizler veya terazi burcundan olabilir. Çünkü bu burçlardan olan kadınlar, onun şaşırtıcı kişiliğini daha iyi anlayabilirler.

KOVA BURCU KADINI: Bu kadının sadece dişi gibi davranmasını ister ve hareketlerini kısıtlarsanız, düş kırıklığına uğrarsınız. Kova burcu kadınının ilgi alanı insanlardır. Çevre sorunları ve açlık sorunları, sokak hayvanlarının düştüğü durum onu üzer ve işe yarayacak bir amaç uğruna savaşır. Ona ilgi duyan bir erkek, bu isteklerini anlayışla karşılamalı ve onun değişmeyeceğini kabul etmelidir. Onu elde etmek için çaba harcadığınızı söylerseniz, yanılıyorsunuz demektir. Eğer o, birinden hoşlanıyorsa hiç çekinmeden söyler. Bağımsız ve istediği gibi davranır o kadar ki onun kayıtsız ve soğuk biri olduğuna inanabilirsiniz. Kova burcu kadını, bir sevgili ile birlikte bir arkadaş da arar. Yalnızca sevgili veya yalnızca arkadaş olmak ona yetmez. Evlenmek ve aile kurmak için seçtiği kişiyi iyice inceler ve onun da en az kendisi kadar bağımsız olmasını ister. Tatlı sözler, iltifatlar ve aşk sözleri ile bu kadını kandıramazsınız. Ona ancak açık sözlülükle yaklaşabilirsiniz. Yalnızca seksi düşündüğünüzde başarılı olmanız mümkün olmayabilir.

UYUMLU OLDUĞU BURÇLAR: KOVA, İKİZLER, TERAZİ, BALIK

UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: ASLAN, BOĞA, AKREP

BALIK

BALIK BURCU ERKEĞİ: Duygusallığını hayatının her bölümüne taşıyan balık burcu erkeği anlayışlı, şefkatli, sevgi dolu tavırlarıyla partnerini bağımlı hale getirir. Şiirler, romantik akşam yemekleri sizin için sürpriz olmayacaktır. Sevdiği kişiye sonuna kadar fedakârlık yapmaya hazırdır. Fakat bazen gerçek dışı düşünceleri ve hayalci tavırları sizi sıkabilir. Aşk İlişkilerinde kendini karşı tarafa adayan Balıkların cinsel yaşamalarında da, anladığı, haline üzüldüğü eşini mutlu etme çabası onun performansını doruğa taşır. Bir balık burcunu etkilemek istiyorsanız sanata ve edebiyata ilgi duymalısınız. Uyumlu, sevgi dolu ve evine önem veren, sevimli bir kişiliği vardır. Dış görünüşüyle fazla ilgilenmez ve fiziksel değerlere önem vermez. Onun için değerli olan iç dünya ve ruhsal zenginliktir. Başarılı olduğunda bunun nedeninin kendisi olduğunu söylemeyecek kadar alçakgönüllüdür. Çok fazla duygulu olduğu için ya çok mutlu olur ya da son derece mutsuz. İçinde bulunduğu koşullardan ve çevresindekilerden aşırı derecede etkilenir. Zaman zaman yalnız kalması onun için en iyisidir. Toplumdan uzaklaşmak istememesine karşın, kendisini dinlemek ve yeniden güç kazanmak zorundadır.

BALIK BURCU KADINI: Balık burcu kadını tam bir dişidir ve karşı cinse ilgisi fazladır. Herkesi koruduğu için, dostları arasında, her yaştan çaresiz insanlar bulunur. Yalnızca insanlarla ilgilenmekle kalmaz, sahipsiz hayvanların koruyuculuğunu da üstlenir. Sevgilisi, hiçbir zaman ona, ihmal edildiğinden dolayı serzenişte bulunamaz. Onun sevgisi bin kişiye bile yeter. Balık burcu kadını disiplin ve gürültünün egemen olduğu bir ortamda çalışmak istemez. Rakamları ve rakamlarla ilgili işleri sevmez. Onun istediği huzur, güzellik ve neşedir. Bu nedenle her çevreye uyum sağlayamaz. Tek düze yaşantıdan nefret eder. Herhangi bir erkek balık burcu kadınını reddedemez. Çünkü o doğal olarak çekicidir ve sürekli kendisini güvende hissetmek ister o daima düş kurar ve ona ancak romantik bir şekilde yaklaşabilirsiniz.