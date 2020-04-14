Hangi devlet vergide nasıl davrandı?
25 dakika önce
Tüm dünya COVID-19 salgınının yarattığı olumsuzlukları en aza indirebilmek için mücadele veriyor.
Tüm dünya COVID-19 salgınının yarattığı olumsuzlukları en aza indirebilmek için mücadele veriyor. Vergiler başta olmak üzere şirketlerin sorumluluk alanları da doğal olarak hassasiyet gerektiren uygulamalara ihtiyaç duyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:58
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı