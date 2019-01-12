Hangi Ekipmanları Kullanıyoruz? - Sizden Gelenler #6
39 dakika önce
Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları cevapladığımız serimiz Sizden Gelenler'in altıncı haftasıyla yine beraberiz.
Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları cevapladığımız serimiz Sizden Gelenler'in altıncı haftasıyla yine beraberiz.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:11 Kaynak: Youtube
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