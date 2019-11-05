Hangi enflasyon oranı?

Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %8,55, 2019 yılı başından beri de %10,59, ve 12 aylık ortalamalara göre %16,81 oranında artmış. Gördüğünüz gibi dört farklı orandan bahsediliyor.



Öncelikle ekim ayında bir önceki aya göre gerçekleşen %2'lik enflasyon oranının oldukça yüksek olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye'de bir ayda maruz kaldığımız bu oran pek çok ülkede yıllık bazda dahi görülmüyor. Örneğin Japonya'nın enflasyon oranı yıllık %1 kadardır. Bizim ekim ayında gördüğümüz oranın yarısı kadar. Almanya'da ise yıllık bazda %1,2 seviyesinde. Şimdi biz tekrar Türkiye'deki sayılara dönelim.