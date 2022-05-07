Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı - Son Dakika

Türkiye'de son dönemde en önemli gündem maddesi haline gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sert atışmanın ardından zirve yapan bu tartışma sonrası İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığını gösteren bir liste paylaştı.

10 YILDA İNANILMAZ BİR ARTIŞ VAR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı. Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.

Diğer illerde rakamlar şöyle;

GAZİANTEP: 462.897

HATAY: 433.124

ŞANLIURFA: 430.003

ADANA: 256.468

MERSİN: 242.935

BURSA: 184.363

İZMİR: 149.839

KONYA:123.627

KİLİS: 107. 214

DİĞER: 829.610

İLLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

1 MİLYON SURİYELİ'NİN DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."