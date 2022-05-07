Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı

07.05.2022 12:26
Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı

Son günlerde göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığına dair resmi rakamlar paylaşıldı.

Türkiye'de son dönemde en önemli gündem maddesi haline gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sert atışmanın ardından zirve yapan bu tartışma sonrası İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığını gösteren bir liste paylaştı.

10 YILDA İNANILMAZ BİR ARTIŞ VAR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı. Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.

Diğer illerde rakamlar şöyle;

  • GAZİANTEP: 462.897
  • HATAY: 433.124
  • ŞANLIURFA: 430.003
  • ADANA: 256.468
  • MERSİN: 242.935
  • BURSA: 184.363
  • İZMİR: 149.839
  • KONYA:123.627
  • KİLİS: 107. 214
  • DİĞER: 829.610

İLLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı

1 MİLYON SURİYELİ'NİN DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."

YORUMLAR
500
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriyeli Mültecilere Ev Sahipliği Yapmanın Yükünü Daha Fazla Taşıyamayız Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriyeli Mültecilere Ev Sahipliği Yapmanın Yükünü Daha Fazla Taşıyamayız İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.' İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.'

Suriyeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:39:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement