Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tam liste - Son Dakika

Sibirya soğukları ile birlikte gelen kar yağışı il valiliklerine kar tatili kararları aldırmaya başladı. İlk karar İstanbul ve Kocaeli valiliğinden geldi. Yoğun kar yağışının etki alanında olan Bursa ve Balıkesir Valiliği'nin de ilerleyen saatlerde kar tatili kararı alması bekleniyor. Kar tatili 2 gün olacak. Son kar tatili haberi ise Samsun'dan geldi...

Samsun: Samsun'un Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Açıklamada, tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği kaydedildi.

İstanbul : İstanbul Valiliği 10 Mart perşembe ve 11 Mart cuma günü okulları tatil etti. Kamu çalışanları da pazartesi gününe kadar idari izinli olacak. İstanbul'da ana okulları, ilköğretim, lise ve üniversiteler 14 Mart 2022 pazartesiye kadar kapalı kalacak.

Kocaeli: Kar tatili kararı veren ikinci il Kocaeli oldu. Kocaeli valiliği tüm okullarla birlikte kamu çalışanları için da karar aldı. Valilik ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Üniversiteler için de 14 Mart 2022 pazartesiye kadar tatil kararı çıktı.

Kastamonu: Kastamonu'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Balıkesir: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. 10 Mart perşembe ve 11 Mart cuma günü okulların tatil olduğu ilçeler Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk oldu. Bu ilçelerdeki tüm kurslar da tatil edildi. Hamile ve engelliler de idari izinli sayıldı.

Sakarya: Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Pazartesi gününe kadar kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları dahil takviye kurslara da kar tatili kararı geldi. Sakarya'da tüm üniversiteler için de tatil kararı alınırken kamu görevlilerinin de 11 mart cuma günü idari izinli sayılması kararı verildi. Hamile ve engelliler ise pazartesi gününe kadar izinli.

Bolu:Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti. Bu tarihler arasında engelli ve hamileler idari izinli sayıldı.

Kastamonu: Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi.

Yalova: Yalova valiliği 10 Mart perşembeden 14 Mart pazartesi günün kadar tüm okulları ve kursları tatil etti.

Bingöl: Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında 10 Mart perşembe günü okullar tatil edildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

Kars: Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bayburt: Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Mart'ta eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis: Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yüzünden il merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli: Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Bilecik: Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü ise tüm okullarda eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayıldı.

Düzce: Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın ve cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle il genelinde eğitim öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı aktarıldı.