Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin "normalleşme planını" açıkladı. 24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kalktığını belirttiği açıklamasında, "Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır." dedi.
Seyahat yasağı; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanmaya devam edecek.
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak