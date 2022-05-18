Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk! - Son Dakika
Üye Girişi

Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk!

18.05.2022 22:36
Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk!

Güncel veriler ve projelerle ilgili bilgilendirerek doğru yatırım yapılmasında yönlendiren Icrypex Portföy Yönetimi nedir?

Ülkemizde birçok kişi tarafından tercih edilen kripto para platformu Icrypex, yatırım yapmak isteyen insanları güncel veriler ve projelerle ilgili bilgilendirerek doğru yatırım yapılmasında yönlendiriyor. Icrypex Portföy Yönetimi hakkındaki bilgileri yerinde öğrendik.

Icrypex Portföy Yönetimi nedir?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan bir kripto para borsası olan ICRYPEX, 2018 yılında Gökalp İçer tarafından Türkiye'de kurumsal yapı ile kurulan kendi nodelarına trading ve matching enginelerine sahip, emir defteri yönetimini kendi yapan kripto para platformu olarak karşımıza çıktı.

Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk!

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar Lumens, Basic Attention Token, ChainLink, BiLira, AVAX, Polkadot, Tether, Algorand, Fantom, Holochain, Maker, Aave ve MenaPay ürünlerini bünyesinde barındıran kripto para borsası, yeni ürünlerle de yatırımcıların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kripto para piyasasına hakim olmayan veya ilk kez duyan yatırımcılar, Icrypex'in portföy yönetimi ile birlikte doğru yatırımlarla buluşuyor. Piyasa analizi, güncel kripto para durumu ve birebir destek ile birlikte yatırımcıların yanında olan Icrypex, bu yönetimini de sürekli geliştiriyor.

Google I/O 2022'de ne oldu?

YORUMLAR
500
ATP GSYO'dan Tıkla Gelsin'e stratejik yatırım ATP GSYO'dan Tıkla Gelsin'e stratejik yatırım
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Yatırım, Kripto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk! - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement