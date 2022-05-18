Hangi kripto para kazandırır söyleyen Icrypex sistemini konuştuk!

Ülkemizde birçok kişi tarafından tercih edilen kripto para platformu Icrypex, yatırım yapmak isteyen insanları güncel veriler ve projelerle ilgili bilgilendirerek doğru yatırım yapılmasında yönlendiriyor. Icrypex Portföy Yönetimi hakkındaki bilgileri yerinde öğrendik.

Icrypex Portföy Yönetimi nedir?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan bir kripto para borsası olan ICRYPEX, 2018 yılında Gökalp İçer tarafından Türkiye'de kurumsal yapı ile kurulan kendi nodelarına trading ve matching enginelerine sahip, emir defteri yönetimini kendi yapan kripto para platformu olarak karşımıza çıktı.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar Lumens, Basic Attention Token, ChainLink, BiLira, AVAX, Polkadot, Tether, Algorand, Fantom, Holochain, Maker, Aave ve MenaPay ürünlerini bünyesinde barındıran kripto para borsası, yeni ürünlerle de yatırımcıların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kripto para piyasasına hakim olmayan veya ilk kez duyan yatırımcılar, Icrypex'in portföy yönetimi ile birlikte doğru yatırımlarla buluşuyor. Piyasa analizi, güncel kripto para durumu ve birebir destek ile birlikte yatırımcıların yanında olan Icrypex, bu yönetimini de sürekli geliştiriyor.

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