Hangi Marvel Filminde Daha Fazla Karakter Öldü?

Marvel Stüdyoları, bugüne kadar çektiği filmlerle çok büyük bir ilgi toplamayı başardı. Çoğu aksiyon kategorisinde olan filmlerinde gerçekleşen ölüm sayıları bir hayli fazla. Sizler için bu sayıları küçükten büyüğe sıraladık.15: The Incredible Hulk (2008)Ölüm Sayısı: 25Edward Norton'un filminde ölenlerin çoğu, Bruce Banner'ın Hulk'a dönüşmüş halini alt etmeye çalışan ordu mensupları.14: Black Panther (2018)Ölüm Sayısı: 36Filmde, Killmonger'ın ekibi 36 Wakandalı'yı alt ediyor.13: Iron Man 3 (2013)Ölüm Sayısı: 76Shane Black'ın şaheseri, 14'ü Tony Stark'ın başının altından çıkmak üzere 76 kişinin ölümünü içeriyor.12: Captain America: Civil War (2016)Ölüm Sayısı: 80Kış Askeri'nin sırrının açığa çıkmasıyla beraber güçlü ekip, 80 teröristi etkisiz hale getirmişti.11: Iron Man (2008)Ölüm Sayısı: 85Marvel Sinematik Evreni'nin ilk filmi Iron Man'di. Filmde Tony Stark, hapsolduğu mağaradaki teröristleri inşa ettiği 'Iron Man Mark 1' zırhıyla alt edişini izliyoruz.10: Captain America: The First Avenger (2011)Ölüm Sayısı: 105Kaptan Amerika'nın ilk solo filmi toplamda 105 ölüm içeriyor. Filmin bir dünya savaşında geçtiğini göz önünde bulundurursak pekte şaşırmamak gerek.9: Avengers: Age of Ultron (2015)Ölüm Sayısı: 157Avengers serisinin ikinci filmindeki ölümlerin yarısı, filmin başındaki Hydra üssüne gerçekleşen saldırıda meydana geliyor.8: Captain America: The Winter Soldier (2014)Ölüm Sayısı: 177177 ölüm nasıl gerçekleşti diye soracak olursanız cevabı basit: Devasa bir hava aracının patlaması sonucu.7: Thor (2011)Ölüm Sayısı: 223Her ne kadar Asgaard kudretli olsa da, Yıldırım Tanrısı olmadan gelen atakları pek engelleyememişlerdi. Filmde, Thor'un çekici 223 kişinin ölümüne sebebiyet verdi.6: Thor: The Dark World (2013)Ölüm Sayısı: 331Asgaard'lının ikinci serüveninde Kara Elfler ile olan savaşını izliyoruz. Bu kadar sayıda ölüm MCU'nun bütçesini biraz zorlamıştı.5: Guardians of The Galaxy Vol. 2 (2017)Ölüm Sayısı: 346Her ne kadar ilk filmin ölüm sayısına ulaşmak zor olsa da, ikinci filmde de kayda değer bir sayı var ve bunların 209'unu Michael Rooker'ın canlandırdığı Yondu Udonta'ya borçluyuz.4: Thor: Ragnarok (2017)Ölüm Sayısı: 450Ölüm Tanrıçası Hela'nın ortaya çıkmasıyla birlikte Asgaard büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Yıldırım tanrısı öz kız kardeşi ile olan savaşında 450 kişiyi katletti.3: The Avengers (2012)Ölüm Sayısı: 1.019En çok ölüm içeren filmler listesinde ilk 10'da olan filmde 1.019 ölüm gerçekleşiyor. Tabii bu sayı, Tony Stark'ın Chitauri'ye saldırırken kullandığı nükleer bomba sayesinde ölen 75.000 kişiyi içermiyor.2: Guardians of The Galaxy (2014)Ölüm Sayısı: 83.871Thanos'un 'parmak şıklatması'ndan önce bu sayı Marvel Sinematik evrenindeki rekor sayıydı. Bu sayının çoğunu, gezegenlerini korumaya çalışırken ölen Nova Corps. pilotları oluşturuyor.1: Avengers: Infinity War (2018)Ölüm Sayısı: Sayılamayacak kadar fazlaEkranda izlediğimiz kadarıyla gerçekleşen ölüm sayısı 1.169, ki bu da ilk Avengers filminden ve Guardians of The Galaxy'den geri kalıyor. Kötü adam Thanos, parmağını şıklatmasıyla evrenin yarısını ortadan kaldırıyor. Sebebi ise ırkların gereğinden fazla çoğaldığı ve kaynakları tüketmesi.