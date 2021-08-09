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Hangi meme problemine hangi meme estetiği operasyonu uygundur - Son Dakika

Hangi meme problemine hangi meme estetiği operasyonu uygundur

09.08.2021 10:00
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Hangi meme problemine hangi meme estetiği operasyonu uygundur, System.String[]

Kadınların estetik kaygıları içinde yüzünden sonra belki de en çok rahatsız olduğu konu meme estetiğidir. Çağdaş yaşam, medya ve hatta günümüzde sosyal medya estetik algısını şekillendirir. Meme büyüklüğü ve şekli konusundaki beğeni kişiye göre değişiklik gösterse de bize dayatılan algıyla baş etmek zor. Bu yüzden çeşitli meme problemlerinin çözümü için biz estetik cerrahların kapısı çalınır.

Memedeki estetik problemler

Kadınlar çeşitli meme problemleri yaşarlar. Büyük meme, küçük meme, sarkık meme, asimetrik meme gibi. Bazen de bu şikayetler birden fazla olabilir. Büyük ve asimetrik, sarkık ve içi boş gibi. Bütün bu meme problemleri çeşitli meme estetiği yöntemleriyle çözülebilmektedir. Biraz da bunlardan bahsedelim.

Küçük memeler için meme büyütme

Meme estetiği ameliyatları içinde en çok yapılan ameliyat meme büyütmedir. Pek çok kadın memesini küçük bulmakta, bundan dolayı gerek vücut orantısı rahatsızlığı gerekse kıyafet uyum zorluğu gibi nedenlerle meme büyütme istemektedir.

Meme büyütme için birkaç yöntem vardır. Bunların içinde en sık uygulanan yöntem silikonla meme büyütmedir. Meme altındaki dokuların değişik seviyelerine konabilen silikon protez meme dokusunu öne iterek orada bir dolgunluk yaratır. Böylece memeler büyük, dik ve dolgun görünür.

Bir başka meme büyütme yöntemi kişinin kendi yağı ile yapılan operasyondur. En çok bel ve karından, kalça veya bacaktan yağ alınarak memeye transferi esasına dayanır. Memeyi 1-2 beden büyütmek mümkündür. Belli bir miktar meme volümü olupta biraz daha dolgunlaşsın isteyen kadınlar için uygundur.

Büyük memeler için meme küçültme

Büyük memeye sahip olmanın sebebi tamamen genetiktir. Büyük memelere yapılan meme küçültme ameliyatı aslında birincil olarak estetik ameliyat değildir. Büyük memeler çeşitli sağlık problemleri yarattığı için küçültülerek bu soruna çözüm bulunmalıdır. Ama küçültmüşken estetik görüntüyü de düzgün yapmak kadının psikolojisi açısından çok önemlidir.

Büyük memelerin yarattığı en büyük sağlık problemi omurga üzerine yaptığı baskı ve ağırlık nedeniyle boyun, sırt ve belde ağrı hatta özellikle boyunda fıtık yapmasıdır. Meme altında pişik, kıyafet ve mayo giyme ve bulmada zorluk, spor yaparken memenin yarattığı engel, omuzda sütyen askı izi, sosyal zorluklar gibi sorunlar da yaratır.

Bütün bu sorunlardan kurtulmanın tek yolu meme küçültme ameliyatıdır. Sporla, diyetle veya başka bir yolla meme küçülmez. Çünkü büyüklüğe sebep olan durum meme bezi büyümesidir. Bu da yağ gibi spor veya diyetle erimez.

Sarkık memeler için meme dikleştirme

Meme sarkması da daha çok genetik nedenlidir. Meme derisi gevşemeye eğilimliyse ve biraz büyükse, yerçekimi etkisiyle sarkar. Sütyen giymemek bunu tetikler. Çok büyük değilse sağlık problemi yaratmaz ama görsel olarak kadını rahatsız eder.

Sarkık meme sporla vs dikleşmez. Tek tedavisi meme dikleştirme ameliyatıdır. Meme dışındaki fazla deri alınır ve meme toparlanır. Böylece dik bir görünüme kavuşur.

Diğer meme problemleri ve çözümü

Meme asimetri, sarkık ve küçük olması, tüberöz meme gibi pek çok estetik problem görülebilir. Bunlar için genellikle kombine meme estetiği ameliyatları gerekir. Her halükarda memenin güzel görünümlü olması sağlanarak kişiyi mutlu etmek mümkündür.

Sonuç olarak: meme estetiği meme estetik ve fonkisyonunu en iyi duruma getirmek için yapılır. Sizin memenizde de problem olduğunu düşünüyorsanız bir estetik cerraha başvurarak bilgi alabilirsiniz.

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