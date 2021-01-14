Hangi Mesajlaşma Uygulaması Kullanıcı İçin Daha Güvenli? - Son Dakika

Hangi Mesajlaşma Uygulaması Kullanıcı İçin Daha Güvenli?

14.01.2021 18:47
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Günümüzde çoğu mesajlaşma uygulaması, mesaj gönderirken uçtan uca şifreleme kullandıkları için nispeten güvenlidir.

Günümüzde çoğu mesajlaşma uygulaması, mesaj gönderirken uçtan uca şifreleme kullandıkları için nispeten güvenlidir. iOS sistemi, bu tür uygulamaları kullanmak için gerçekten oldukça güvenilir olsa da kullanıcıların mobil cihazlarına yönelik bir saldırı girişimiyle karşı karşıya kalma risklerinin olduğunu hatırlamakta da fayda var. Android'de yerleşik bir Erişilebilirlik Hizmeti olduğundan durum iOS'tan biraz daha farklıdır.

Saldırganların, kullanıcı verilerini toplamak için bu hizmete ait özellikleri kullandıkları bilinen bir gerçek. Özellikle geçtiğimiz yıl Kaspersky bu standart işlev kullanılarak anlık mesajlaşma programlarından gelen ve giden mesajları toplayan stalkerware'ların varlığını tespit etmişti.

Bu nedenle, Kaspersky kişisel verilerini korumak isteyen mobil cihaz kullanıcılarına aşağıdaki kurallara uymalarını öneriyor:

ŞÜPHELİ BAĞLANTIYI TIKLAMAYIN

Üçüncü taraf kaynaklardan mesajlaşma ve diğer uygulamaları indirmeyin. Yalnızca resmi uygulama (program sitelerini) kullanmaya özen gösterin.

Mümkün olduğunca, kullanıcı sözleşmelerini okuyun. Uygulamanın geliştiricisinin, kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilecekleri konusunda açıkça uyardığı maddeler olup olmadığını kontrol edin.

Arkadaşlarınız tarafından gönderilmiş olsa bile, şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Mümkün olduğunca mobil cihazlarınızda güvenlik çözümlerini kullanmaya öze gösterin.

İndirilen uygulamaların hangi izinleri talep ettiği konusunda dikkatli olun. Talep edilen izin ilgili uygulamanın işlevini yerine getirmesi için gerekli değilse, dikkatli olmak için bir neden vardır. Örneğin, el feneri uygulamasının çalışması için mikrofona erişime gerek yoktur.

Hangi Mesajlaşma Uygulaması Kullanıcı İçin Daha Güvenli?

Kaspersky, Android, Saldırı, IOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Hangi Mesajlaşma Uygulaması Kullanıcı İçin Daha Güvenli? - Son Dakika


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