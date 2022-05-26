Otomobil üreticileri son 20 yıldır birlikte üretim kapasitelerini artırdı. Bunun en büyük sebebi ise daha fazla üretim yaparken maliyetleri düşürebilmek. Örneğin Japon Nissan Motors, araçlarında kullanacağı bazı motor parçaları veya içerideki cam açma düğmeleri için Fransız Renault ile çalışabiliyor. Fakat bir de aynı çatı altında bulunduğu için ortak üretim yapan şirketler mevcut. Peki hangi otomobil markası kime ait?
Hangi otomobil markası kime ait? İşte tüm liste
Otomobil şirketlerinin yakın gelecekte daha fazla ortaklığa gittiğini göreceğiz. Hatta beklenmedik satın alımlarla da karşılaşmamız da mümkün. Zira tek çatı altında toplu üretim yapmak ve bir diğer üreticinin sahip olduğu gelişmiş teknolojileri kullanarak kendini bir adım ileri taşıyabilmek hepsinin ortak arzusu.
Zaten aşağıda paylaştığımız listeye baktığınız tahmin bile edemeyeceğiniz bazı şirketlerin günümüzdeki sahipleri şaşırtıcı olacaktır. Örneğin kaç kişi İngiliz bayrağı altında lüks SUV üreten Land Rover'ın Hindistanlı Tata şirketine ait olduğunu biliyor? İşte hangi otomobil markası kime ait merak edenler için tüm liste…
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Anadolu Grubu (yüzde 23) BMC (yüzde 23) Turkcell (yüzde 23) Zorlu Holding (yüzde 23) TOBB (yüzde 8) Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Hangi otomobil markası kime ait? - Son Dakika
Marka Ülke Kime ait Alfa Romeo İtalya Fiat Group Audi Almanya Volkswagen Group Bentley İngiltere Volkswagen Group BMW Almanya BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Bugatti Fransa Volkswagen Group Chevrolet Amerika General Motors Company Chrysler Amerika FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Chery Çin Chery Automobile Co. Citroen Fransa PSA Groupe Dacia Romanya Renault Daewoo Güney Kore GM Daewoo Daihatsu Japonya Daihatsu Motor DFM Çin Dongfeng Motor Company Dodge Amerika FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Ferrari İtalya Fiat Group Fiat İtalya Fiat Group Ford Amerika Ford Motor Company GMC Amerika General Motors Company Honda Japonya Honda Motor Company Hummer Amerika General Motors Company Hyundai Güney Kore Hyundai Motors Company Infiniti Japonya Nissan Motors Jaguar İngiltere Tata Motors Jeep Amerika Chrysler Kia Güney Kore Kia Motors Lada Rusya Renault Lamborghini İtalya Volkswagen Group Land Rover İngiltere-Hindistan Tata Motors Lexus Japonya Toyota Motor Corporation Marka Ülke Kime ait Lotus İngiltere Proton Sdn.Bhd Maserati İtalya Fiat Group Mazda Japonya Mazda Motor Corporation Mercedes-Benz Almanya Daimler AG Mini İngiltere-Almanya BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Mitsubishi Japonya Mitsubishi Motors Nissan Japonya Nissan Motors Opel Almanya PSA Groupe Peugeot Fransa PSA Groupe Porsche Almanya Volkswagen Group Renault Fransa Renault Saab İsveç Saab AB (Svenska Aeroplan AktieBolaget) Seat İspanya Volkswagen Group Skoda Çek Cumhuriyeti Volkswagen Group Smart Almanya Daimler AG SsangYong Güney Kore Ssangyong Motor Subaru Japonya Fuji Heavy Industries &Toyota FHI Suzuki Japonya Suzuki Motor Tata Hindistan Tata Group Togg Türkiye Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Toyota Japonya Toyota Motor Corporation Volkswagen Almanya Volkswagen Group Volvo İsveç – Çin Geely
Son Dakika
Anadolu Grubu (yüzde 23)
BMC (yüzde 23)
Turkcell (yüzde 23)
Zorlu Holding (yüzde 23)
TOBB (yüzde 8)
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Hangi otomobil markası kime ait? - Son Dakika