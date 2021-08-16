"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi - Son Dakika

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Yayınladığı videolar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sedat Peker, bu kez oğlu Celal Han Peker'le gündeme geldi.

"MİLLET İTTİFAKI'NA OY VERECEĞİM"

Sosyal medyadan zaman zaman kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Celal Han Peker'e bir takipçisi "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusunu yöneltti. Peker, bu soruya "Kime oy vereceksin diye sorular sorulmuş. Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim. Bu da böyle bilinsin" diyerek yanıt verdi.

VİDEOLARI DA O ÇEKİYORDU

Öte yandan Sedat Peker'ın Youtube hesabından yayınladığı videoları çeken kişi de Celal Han Peker'di. Yayınlanan videolardan birinde Celal Han Peker masaya düşen Teşkilat-ı Mahsusa yüzüğünü düzeltince kamera açısına girmişti.