Son Dakika Haberleri: Hangi ülke kaç Nobel ödülü aldı ? Kadınlara kaç Nobel gitti ?
Son Dakika Dünya Hangi ülke kaç Nobel ödülü aldı ? Kadınlara kaç Nobel gitti ?

Hangi ülke kaç Nobel ödülü aldı ? Kadınlara kaç Nobel gitti ?

1 saat önce

1901 yılından beri dağıtılan Nobel Ödülleri daha çok batılı ülkelere giderken Türkiye sadece bir kez, 2006'da Edebiyat alanında bu ödülü kazandı. Türkiye asıllı Amerikan vatandaşı Aziz Sancar ise 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne sahip oldu.

Hangi ülke kaç Nobel ödülü aldı ? Kadınlara kaç Nobel gitti ?, System.String[]

2019 Nobel Ödülleri dağıtılmaya başladı. Bu yılın ilk Nobel'i Tıp alanında hücrelerle ilgili çalışmaları sebebi ile bilim insanları Amerikalı William G Kaelin, Gregg L Semenza ve İngiltereli Peter Ratcliffe verildi.


1901 yılından beri dağıtılan Nobel Ödülleri daha çok batılı ülkelere giderken Türkiye sadece bir kez, 2006'da edebiyat alanında bu ödülü kazandı. Türkiye asıllı Amerikan vatandaşı Aziz Sancar ise 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.

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Nobel Ödülleri, Edebiyat, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 
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