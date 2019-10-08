Hangi ülke kaç Nobel ödülü aldı ? Kadınlara kaç Nobel gitti ?
1 saat önce
1901 yılından beri dağıtılan Nobel Ödülleri daha çok batılı ülkelere giderken Türkiye sadece bir kez, 2006'da Edebiyat alanında bu ödülü kazandı. Türkiye asıllı Amerikan vatandaşı Aziz Sancar ise 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne sahip oldu.
2019 Nobel Ödülleri dağıtılmaya başladı. Bu yılın ilk Nobel'i Tıp alanında hücrelerle ilgili çalışmaları sebebi ile bilim insanları Amerikalı William G Kaelin, Gregg L Semenza ve İngiltereli Peter Ratcliffe verildi.
1901 yılından beri dağıtılan Nobel Ödülleri daha çok batılı ülkelere giderken Türkiye sadece bir kez, 2006'da edebiyat alanında bu ödülü kazandı. Türkiye asıllı Amerikan vatandaşı Aziz Sancar ise 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06
İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi