Son Dakika Haberleri: Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?
Son Dakika Dünya Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü? - Son Dakika Dünya

Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?

6 saat önce

İklim değişikliğinin gündeminde geniş yer tutan konuların başında ise karbondioksit oranındaki artış geliyor. Peki atmosfere salınan karbondioksidin doğal ya da insan kaynaklı olduğunu ayırt etmek mümkün mü? Kim, nerede, ne kadar karbondioksit gazı salıyor?

Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?, System.String[]

Küresel ısınma, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İklim değişikliğinin gündeminde geniş yer tutan konuların başında ise karbondioksit oranındaki artış geliyor. Peki atmosfere salınan karbondioksidin doğal ya da insan kaynaklı olduğunu ayırt etmek mümkün mü? Kim, nerede, ne kadar karbondioksit gazı salıyor?


Rekorların yılı 2019


Copernicus iklim değişikliği servisinden gelen son verilere göre, 2019 şimdiye kadar rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz ay sıcaklıklar sanayileşme öncesi seviyelere kıyasla ortalamanın 1,3 santigrat derece üzerinde seyretti ve en sıcak ekim olarak kayıtlara geçti.

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Copernicus, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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