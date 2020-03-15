Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? - Son Dakika Dünya

Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

6 saat önce

Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde giderek yayılırken ülkeler vaka sayısını tespit etmek için testler yapıyor. Bazı ülkelerde test yaptırmak ücretli iken kimi ülkelerde ücretsiz. Bu durum test sayısının ülkeden ülkeye farklılık göstermesinin önemli etkenlerinden birisi.


Bugüne kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı?


Business Insider'ın farklı kaynaklardan derlediği verilere göre en fazla Covid-19 testi yapılan ülke açık ara Çin. 113,5 milyon nüfusu olan Çin'in Guandong eyaletinde 320 bin test yapıldı. İkinci sırada 189 bin test ile Güney Kore yer alıyor. Bu ülkenin nüfusu ise 51,3 milyon.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:03 
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