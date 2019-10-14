Son Dakika Haberleri: Hangi ülkeler Türkiye'ye silah satışını durdurdu? Bu ülkeler ne kadar silah ihraç ediyordu?
Son Dakika Dünya Hangi ülkeler Türkiye'ye silah satışını durdurdu? Bu ülkeler ne kadar silah ihraç ediyordu?

Hangi ülkeler Türkiye'ye silah satışını durdurdu? Bu ülkeler ne kadar silah ihraç ediyordu?

9 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı? Bu ülkeler Türkiye'ye ne kadar silah ihraç ediyordu?

Hangi ülkeler Türkiye'ye silah satışını durdurdu? Bu ülkeler ne kadar silah ihraç ediyordu?, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Ankara'ya silah satışını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı.


Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan ilk ülkeler oldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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