Hangi ülkeler Türkiye'ye silah satışını durdurdu? Bu ülkeler ne kadar silah ihraç ediyordu?
9 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı? Bu ülkeler Türkiye'ye ne kadar silah ihraç ediyordu?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Ankara'ya silah satışını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı.
Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan ilk ülkeler oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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