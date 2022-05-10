Hangi ürüne ne katılıyor? Yağ, süt, çay ve baharatlar en riskli konumda - Son Dakika

NTV'nin haberine göre;Gıda fiyatlarının artması ile birlikte gıda sahteciliğinde de artış yaşandığı ortaya çıktı. Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu üyesi Nurten Sırma hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliğinin yapıldığını belirterek gıda sahteciliğinde kullanılan yöntemleri tek tek anlattı.

Tüketici Başvuru Merkezi artan fiyatlarla birlikte gıda sahteciliğindeki artışa dikkat çekti. Yoğurda jelatin, baharata gıda boyası katılıyor. Atık olan Ayçiçek yağları yeniden piyasaya sürülüyor. Tüketici Başvuru Merkezine göre hile konusunda ilk sırada Ayçiçek yağı yer alıyor. İddiaya göre atık yağlar piyasadan ucuza toplanıyor ve filtrelenerek yeniden kullanıma sokuluyor.

"KİMYASI BOZULMUŞ YAĞ, HAM YAĞLA KARIŞTIRILARAK PİYASAYA SÜRÜLÜYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu Üyesi Nurten Sırma 'Hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliği yapılıyor. Sahtecilik mühendisliği çok sıkıntılı. Aslında kanserojen olan bir yağ, yanık ve dolayısıyla kimyası bozulmuş bir yağ. Bunu filtre ederek yine ham yağla karıştırarak sanki taze bir yağmış gibi piyasaya sürülmesi gibi bir sahtecilik bu. Şu an bizim de şaşırdığımız bir gündem hakikaten.' dedi. Fiyatı artan zeytinyağının da sahtecilerin radarında olduğunu belirten Sırma "Zeytinyağının içinden bir miktarını çalıp içerisine diğer yağlar, ayçiçek yağı, koza yağı, palm yağı gibi yağlar koyabiliyor" ifadelerini kullandı.

"KESİK SÜTLERİN İÇİNE ASİTİK DÜZENLEYİCİ ATILIYOR"

Süt ve süt ürünlerinde de tehlikenin büyük olduğunu iddia eden Nurten Sırma "Piyasada kesik süt diye tabir edilen aslında bozulmaya yüz tutmuş böyle pıhtı pıhtı olan sütlerin içerisine asitik düzenleyici atılarak taze süt görüntüsü verilip hatta bundan süt ürünleri de yapılabiliyor. Ondan yapılan yoğurdun içine jelatin katılabiliyor. Jelatini yoğunluk versin kıvam arttırsın diye koyuyorlar" dedi.

"SUCUK, SALAM VE SOSİS GİBİ ET ÜRÜNLERİNDE RİSK YÜKSEK"

Gıda mühendisi Nurten Sırma'ya göre merdiven altı imalathanelerde üretilen sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri piyasada kol geziyor. Sırma, kayıt dışı kaçak etin sahada dolaşması gibi, güvenilir olmayan koşullarda kesilmesi, hastalıklı olan hayvanların piyasada olması gibi bazı durumların olduğunu belirterek 'et ürünleri gibi sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerin merdiven altına yönelirsek kayıt dışında bu ürünlerin içerisine aslında kanatlı eti kullanmış veya o dönem ne ucuzsa soya kullanabilir, sakatat kullanabilir' şeklinde konuştu.

SAHTECİLER ÇAY VE BAHARATA BİLE EL ATTI

Sahtecilerin çay ve baharata da el attığı belirtiliyor. Hilenin karıştığı bir başka ürünün de bal olduğunu belirten Sırma "Esmer pirinçten elde edilen glikoz şurubu ile bir bal yapılıyor ve bu balın tespit edilmesi laboratuvar koşullarında bile oldukça zor" dedi.