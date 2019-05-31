Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
1 saat önce
Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,25 artış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:23
Bu hafta Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,25 artış kaydetti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,44, euro/TL yüzde 3,93, dolar/TL ise yüzde 3,87 değer kaybetti
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor
Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı