Son Dakika Haberleri: Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Son Dakika Ekonomi Haber

Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

1 saat önce

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,25 artış kaydetti.

Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?, System.String[]
Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,25 artış kaydetti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,44, euro/TL yüzde 3,93, dolar/TL ise yüzde 3,87 değer kaybetti
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:23 
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:45:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]