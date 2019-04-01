Hangi yemek, hangi tatlıyla tercih ediliyor?
1 saat önce
Hangi yemek ile hangi tatlının birlikte tercih edildiğini araştıran Yemeksepeti, siparişler içinde "mükemmel ikililer" listesi hazırladı.
Hangi yemek ile hangi tatlının birlikte tercih edildiğini araştıran Yemeksepeti, siparişler içinde "mükemmel ikililer" listesi hazırladı…
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10
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