Son Dakika Haberleri: Hangi yemek, hangi tatlıyla tercih ediliyor?

Hangi yemek, hangi tatlıyla tercih ediliyor?

1 saat önce

Hangi yemek ile hangi tatlının birlikte tercih edildiğini araştıran Yemeksepeti, siparişler içinde "mükemmel ikililer" listesi hazırladı.

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Hangi yemek ile hangi tatlının birlikte tercih edildiğini araştıran Yemeksepeti, siparişler içinde "mükemmel ikililer" listesi hazırladı…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10 

Ekonomi
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