Hangi zeytinyağı en sağlıklısı?

1) ZEYTİNYAĞININ İYİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Bir bardakta avcunuza alıp ısıtın, koklayın. Kendinizi yeni kesilmiş otlar arasında, enginar temizlerken hissediyorsanız elinizde birinci sınıf bir zeytinyağı var demektir. (Zeytinyağı tadım uzmanı, Kelebek yazarı Elvan Uysal Bottoni)

2) HATALAR DA TADIMLA ANLAŞILIR MI?

Damağa yayıp acılığını ve aromaları kontrol edin. Yuttuktan sonra nefesinizi genizden buruna çekip kokusuna bakın. Küf, sirke ya da bayatlık kokusu varsa yağ kusurludur. Dudakta yağlı bir his olmamalı. (Elvan Uysal Bottoni)

3) SIZMA ZEYTİNYAĞI NE DEMEK?

Avrupa Birliği sadece mekanik olarak sıkılmış, herhangi bir işleme maruz kalmamış, ısısı 27 dereceyi geçmemiş, sıkım sonrası asidite değeri yüzde 0.8'i aşmayan zeytinyağını sızma olarak değerlendiriyor. (Elvan Uysal Bottoni)

4) ASİDİTEYİ NASIL ANLARIZ?

Kimyasal analiz gerekir. Zeytin acı bir meyvedir. Yağının da yakıcı olması iyidir. AB'nin belirlediği yüzde 0.8 asidite yüksek. İtalya yüzde 0.5'e çekmeye uğraşıyor. İyi bir zeytinyağında yüzde 0.3'ü geçmese iyi olur. (Elvan Uysal Bottoni)

5) ERKEN HASAT NEDİR?

Hasat genelde ekim ortası yapılır. Son yıllarda erken hasat çılgınlığı başladı. Hem pahalıya mal oluyor hem de yağın özelliklerinde sapma oluşuyor. (Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet)

6) FİLTRELİ Mİ FİLTRESİZ Mİ?

İlk sıkıldığında, filtrelenmeden önce aroma yelpazesi çok zengin oluyor. Ancak birkaç ayda fermantasyona uğruyor.O tazecik halini tercih ediyorsanız üç ay içinde tüketmeye özen göstermek zorundasınız. (Elvan Uysal Bottoni)

7) HANGİSİ, HANGİ YEMEK İÇİN UYGUN?

En saf halini soğuk yemeklerde, tencere yemeklerinde ve salatalarda kullanabilirsiniz. Rafine zeytinyağının asit derecesi yüksektir. Kızartmalarda kullanılabilir. Salatalar ve kahvaltı için uygun değildir. (Şef Özlem Mekik)

8) ZEYTİNYAĞI YANAR MI?

Doğru ısı ayarında yanma riski taşımaz. Ancak kaynama derecesi türüne bağlı olarak 190-220 derece aralığındadır. Ayçiçeği ya da diğer sıvı yağlarda yanma noktası 180 derece civarındadır. (Özlem Mekik)

9) ZEYTİNYAĞI NASIL SAKLANMALI?

Ateşe yakın durmamalı, kokusunu alabileceği ürünlerin yanında saklanmamalı. Oksijen düşmanı olduğu için büyük şişeler ve tenekeler de ideal değil. Hava geçirmeyen vida kapaklı şişeler kullanılmalı. (Elvan Uysal Bottoni)

10) NE KADAR ÜRETİLİYOR?

Dünyanın yıllık zeytinyağı üretimi yaklaşık 3 milyon ton. Diğer bitkisel yağların üretimi karşısında yaklaşık yüzde 2 hacme sahip. Türkiye 966 bin ton bitkisel yağ üretiyor. 264 bin tonu zeytinyağı. 188 milyon zeytin ağacımız var. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine rağmen üretimimiz istikrarlı. (Ümmühan Tibet)

AYVALIK'TA HASAT ZAMANI

D Resort Ayvalık Murat Reis hasat zamanına özel iki gece-üç günlük bir 'gastronomik paket' sunuyor. Fiyat bilgisi için telefon: (0266) 312 01 01

Yine Ayvalık'ta Despot Evi'nde hasat için özel düzenlenen 'Zeytinyağlı Ege lezzetleri' atölyesine katılabilirsiniz. Telefon (0266) 327 19 00

İlçenin köylerinden birinde zeytin toplayan işçilere hasada eşlik etmeyi teklif edebilirsiniz. Ege'nin sıcak insanları size geri çevirmeyecektir. Toplanan zeytinlerin yolunu takip ederek bir sıkım fabrikasına ulaşabilir ve burada zeytinyağı sıkım sürecini izleyebilirsiniz.