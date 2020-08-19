Hangileri süper olacak? MHK kararı... - Son Dakika

Hangileri süper olacak? MHK kararı...

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem kadrosunu genişletmek için harekete geçti.

Hangileri süper olacak? MHK kararı..., System.String[]

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem kadrosunu genişletmek için harekete geçti. MHK, Alt Klasman'da görev yapan 8 hakemle bugün mülakat yapıp 5'ini Üst Klasman kadrosuna dahil edecek. Mülakatı geçmeleri durumunda Süper Lig'de maç yönetme hakkını elde edecek hakemler arasında İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Yaşar Yiğit'in oğlu Mustafa Kürşad Filiz de bulunuyor.

BABA-OĞUL DEVRİ BİTTİ

Hatırlanacağı üzere TFF, baba-oğul gözlemci ve hakemlerin aynı klasmanda görev yapmalarını ve İl Hakem Kurulları'nda yer almalarını yasaklamıştı. MHK tarafından bugün mülakata alınacak hakemler şunlar:

İSTANBUL: Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay, Buğra Taşkınsoy.

İZMİR: Emre Kargın, Hasan Avcı.

ANKARA: Burak Pakkan,

DiYARBAKIR: Selim Özen.

SAKARYA: Serkan Önsal

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 07:52

Son Dakika Spor Hangileri süper olacak? MHK kararı... - Son Dakika Spor
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