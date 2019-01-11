Son Dakika Haberleri: Hangisi Fotoğraf Hangisi Resim?

Hangisi Fotoğraf Hangisi Resim?

6 dakika önce

KO-MEK Resim Branşı kursiyerleri, fotoğrafçılık branşında eğitim alan arkadaşlarının çektikleri fotoğrafları tuvallerine yansıttı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları sanat eğitimindeki başarısına bir yenisini ekledi. KO-MEK Resim Branşı kursiyerleri, fotoğrafçılık branşında eğitim alan arkadaşlarının çektikleri fotoğrafları tuvallerine birebir yansıtarak, sanat alanında önemli bir çalışmaya imza attı.

SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

KO-MEK Darıca, Gebze, Yenimahalle Resim ve Fotoğrafçılık Branşı kursiyerleri biraraya gelerek muhteşem bir sergiye evsahipliği yaptı. Gebze AVM Center'da açılışı yapılan sergide her iki branşta eğitim alan kursiyerlerin 32 adet eseri yer aldı.

SANATSEVERLER YALNIZ BIRAKMADI

Gebzeli sanatseverler ile KO-MEK Fotoğraf Çekimi Usta öğreticisi Kübra Köksalan ve Resim Branşı usta öğreticisi Elif Kuru sergi açılışında kursiyerleri yalnız bırakmadı.

BEĞENİ GÖREN SANATSAL AYRINTI

Sergiyi, diğerlerinden ayıran son derece önemli bir sanatsal ayrıntı ise göze çarptı. KO-MEK Fotoğrafçılık kursiyerlerinin çektikleri fotoğrafları birebir resmeden KO-MEK Resim Bölümü kursiyerleri başarıları ile göz doldurdu. Fotoğrafın birebir resmedilmesi beğeni aldı.

HANGİSİ RESİM HANGİSİ FOTOĞRAF?

İzleyenler zaman zaman hangi eserin fotoğraf hangi eserin resim olduğunu ayırt etmekte zorlandı. Sergide 16 adet fotoğraf ve 16 adet resim yer aldı. Resim branşı kursiyerleri resimlerinde yağlı boya, karakalem ve pastal boya teknikliklerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR AÇIK

Başarılı sergi 14 Ocak Pazartesi gününe kadar Gebze AVM Center'da izlenebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:35 Kaynak: Bültenler

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