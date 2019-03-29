Son Dakika Haberleri: ''Hangisi Karısı'' Kapalı Gişe Oynamaya Devam Ediyor

''Hangisi Karısı'' Kapalı Gişe Oynamaya Devam Ediyor

1 saat önce

İstanbul Kadıköy Duru Tiyatro'da sahnelenen ''Hangisi Karısı'' isimli tiyatro oyunu kelimenin tam anlamıyla kapalı gişe oynadı.

''Hangisi Karısı'' Kapalı Gişe Oynamaya Devam Ediyor, System.String[]

4 Sezondur oynanan 'Hangisi Karısı', bu sene 4 yıl içinde 2. kez yılın en iyi komedi oyunu ödülünü aldı. 'Hangisi Karısı'nı Ray Cooney yazmış ve dilimize Orhan Azizoğlu çevirmiştir. Oyunun yönetmenliğini Can Törtop yaparken oyunda Berke Hürcan, Ece Gürsel, Celal Belgil, Ümmühan Kıldış, Ferhat Balaban ve Mutluca Oynuyor.

Oyunun konusu kısaca şu şekilde; John Smith (Berke Hürcan) Londra'da bir taksi şoförüdür. John'un birbirinden farklı iki hayatı, Londra'nın farklı iki evi vardır ve resmi olarak evli olduğu iki tane de eşi: Mary (Ümmühan Kıldiş) ve Barbara (Ece Gürsel). Çok sıkı bir zaman programı yaparak iki evliliğini de hiç şüphe çekmeden devam ettiren John, bir akşam yaşlı bir kadını hırsızlardan kurtarmak isterken gözünü hastanede açar. Hırsızlık olayını araştıran dedektiflerin (Celal Belgil ve Ferhat Balaban) sorularıyla John'un bütün düzeni bozulmak üzeredir.

Duru Sahne'de sahnelenen bu oyuna katılan davetliler arasında, son zamanlarda Konser ve Partilerde sergilemiş olduğu canlı performansı sayesinde isminden sık sık söz ettiren Dj Mahmut Görgen'de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:39 Kaynak: Bültenler

Londra, Orhan Azizoğlu, Balaban, Ece Gürsel, Güncel
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