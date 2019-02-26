Hangisinin İnternet Karakteri Doğru Eşleşti? - Kim Bakalım
18 dakika önce
Vodafone Seviyorum İnterneti testini çözüp hem 5 yıllık internet hediyesi kazanma şansı yakalamak, hem de internet karakterinizi öğrenmek için linke tıklayın: https: //www.vodafone.com.tr/seviyorum...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:22 Kaynak: Youtube
Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi
Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Sırtındaki Bıçakla Sigara İçmeye Çıktı
Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı