Üye Girişi
Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı - Son Dakika

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

18.07.2021 13:00
Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı, System.String[]

BİR DİZİ FOTOĞRAF PAYLAŞTIHemsworth; eşiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik! <a class='keyword-sd' href='/chris-hemsworth/' title='Chris Hemsworth'>Chris Hemsworth</a>, 10 yıllık eşi <a class='keyword-sd' href='/elsa-pataky/' title='Elsa Pataky'>Elsa Pataky</a>'nin yeni yaşını böyle kutladı
BİR DİZİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hemsworth; eşiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bu seri içinde en çok dikkat çekmen ve beğeni alan paylaşımı ise birlikte yaptıkları spor sonrasında, güçlü kaslarıyla eşini sarıp sarmaladığı pozu oldu. Hemsworth'ün "Mutlu yıllar muhteşem" notuyla paylaştığı bu pozlara çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

HANGİSİNİN BACAK KASLARI DAHA GÜÇLÜ BİLEMEDİK

Chris Hemsworth'ün paylaşımlarına yorum yazanlardan biri Elsa Pataky'nin çok şanslı olduğunu belirtti. Bazı takipçileri de asıl şanslı kişinin Chris Hemsworth olduğunu ileri sürdü. Bir başkası da "Birinin bana o kaslarıyla sarıldığını düşünemiyorum" diye yazdı. Hemsworth'ün bir takipçisi ise Elsa Pataky'nin bacak kaslarının, Hemsworth'ten çok daha güçlü olduğunu savundu.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı
O PAYLAŞIM DA OLAY OLMUŞTU

Chris Hemsworth'ün kasları daha önceki bir paylaşımında da çok konuşulmuştu. Chris Hemsworth'ün bu yılın başında yaptığı mayoluU paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunlar arasında en ilginci de "karın kaslarının uzaydan bile görünebileceğine" dair yorum oldu.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı
UZAYDAN BİLE GÖRÜNEN KARIN KASLARI

Rol aldığı Avengers ve Thor serisiyle tanınan Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky ve çocuklarından ikisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozda Hemsworth, üstsüz bir şekilde sadece mayosuyla görünüyor. İşte bu paylaşımın en çok dikkat çeken ayrıntısı Chris Hemsworth'ün karın kasları oldu. Birçok takipçisi oyuncunun, beyazperdede yeni bir kahramanı canlandırıp canlandırmayacağını sordu. Diğer birçok takipçisi de aktörün kaslarına övgüler yağdıran yorumlar yaptı.

Hemsworth'e bir takipçisi "Kaslarını kilometrelerle öteden görebilirsiniz" diye yazdı bir başka takipçisi de bu yoruma "Sanırım Chris'in karın kaslarını uzaydan bile görebilirsiniz" diye yanıt verdi.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı
ÖNCEDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan Elsa Pataky ile Chris Hemsworth'ün tanışma hikayesi de oldukça ilginç. İspanyol model Pataky ile Avustralyalı Hemsworth, ortak menajerlik ajansları aracılığıyla tanıştı. Fakat söylentilere bakılırsa Hemsworth, daha önceden internet üzerinden Pataky ile ilgili araştırmalar yapmış.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Çift, tanıştıktan kısa bir süre sonra birbirlerine aşık oldu ve romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Aşkları başladıktan kısa bir süre sonra da 2010 yılında evlendiler. Pataky ile Hemsworth'ün India Rose, Sasha ve Tristan adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı
ADRIAN BRODY İLE AŞK YAŞADI

Elsa Pataky daha önce ünlü oyuncu Adrien Brody ile yaşadığı ilişkiyle de çok konuşulmuştu. 2006 yılında ilişki yaşamaya başlayan Pataky ile Brody üç yılın sonunda yollarını ayırdılar. Evlenmelerini bekleyen hayranları ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI

Chris Hemsworth ise en çok konuşulan ilişkisini Isabel Lucas ile yaşamıştı. Çift, birlikte rol aldıkları Home and Away adlı dizinin setinde tanışmıştı.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı
KARDEŞLERİ DE ÜNLÜ

Bu arada Hemsworth'ün kardeşi Liam'ın da ünlü bir oyuncu olduğunu ve Miley Cyrus ile inişli çıkışlı ilişkisinin, aniden başlayıp aynı hızla biten evliliğinin de çok konuşulduğunu hatırlatalım. Chris Hemsworth'ün diğer kardeşi Luke de oyuncu.

Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var 14:26 Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı 14:08 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor 13:56 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
İngiltere Sağlık Bakanı korona oldu, temaslı olan Başbakan ve Maliye Bakanı karantinaya alındı 13:50 İngiltere Sağlık Bakanı korona oldu, temaslı olan Başbakan ve Maliye Bakanı karantinaya alındı Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist 12:44 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun 12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı

Son Dakika Haberleri
14:31 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
14:25 Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var
14:21 Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı
14:13 Fanatikler Mescid-i Aksa'yı bastı! İsrail güvenlik güçleri saldırıyı izlemekle yetindi
14:07 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
13:55 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı         
14:21
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü         
14:03
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş         
12:50
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı         
09:19
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 14:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hangisinin kasları daha iyi bilemedik!  Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement