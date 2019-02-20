Son Dakika Haberleri: Hangisiyle Sevgili Olmalı? Yanımdaki Yabancı 1. Bölüm

Hangisiyle Sevgili Olmalı? Yanımdaki Yabancı 1. Bölüm

8 dakika önce

Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine bir adet fotoğrafınızı, sosyal medya hesaplarınızı ve iletişim bilgilerinizi kendinizi anlatan kısa bir yazıyla birlikte göndermeniz yeterli!

Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine bir adet fotoğrafınızı, sosyal medya hesaplarınızı ve iletişim bilgilerinizi kendinizi anlatan kısa bir yazıyla birlikte göndermeniz yeterli!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube

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