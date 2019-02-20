Hangisiyle Sevgili Olmalı? Yanımdaki Yabancı 1. Bölüm

Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine bir adet fotoğrafınızı, sosyal medya hesaplarınızı ve iletişim bilgilerinizi kendinizi anlatan kısa bir yazıyla birlikte göndermeniz yeterli!

Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine bir adet fotoğrafınızı, sosyal medya hesaplarınızı ve iletişim bilgilerinizi kendinizi anlatan kısa bir yazıyla birlikte göndermeniz yeterli!

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