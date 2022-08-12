Çin'de 2022 Asya Oyunları Kovid-19 Yüzünden Ertelense de İnsanlar Tesislerden Faydalanmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de 2022 Asya Oyunları Kovid-19 Yüzünden Ertelense de İnsanlar Tesislerden Faydalanmaya Başladı

12.08.2022 17:26
Çin'de 2022 Asya Oyunları Kovid-19 Yüzünden Ertelense de İnsanlar Tesislerden Faydalanmaya Başladı

HANGZHOU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde 19. Asya Oyunları'nın açılışına daha bir yıldan uzun bir süre olmasına karşın kent sakinleri organizasyonun faydasını şimdiden görmeye başladı.

HANGZHOU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde 19. Asya Oyunları'nın açılışına daha bir yıldan uzun bir süre olmasına karşın kent sakinleri organizasyonun faydasını şimdiden görmeye başladı. Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2022 Asya Oyunları'nın Kovid-19 pandemisi yüzünden 23 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerine ertelendiğini söylemişti. Daha önce oyunların 10-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Buna karşın, Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi'ne göre Hangzhou'da bulunan 56 yarışma sahası ile 31 eğitim alanının tamamı kademeli olarak halka açılıyor ve 1 Temmuz'dan bu yana 42.000'in üzerinde yurttaş bu tesislere gelerek fiziksel egzersiz yaptı.

35 yaşında bir maraton meraklısı olan Chen, "Eskiden Qiantang Nehri boyunca koşardım. Buradaki (Hangzhou Olimpiyat Merkezi) koşu pisti nehir kenarına göre daha rahat, bu yüzden hemen her gün koşmak için buraya geliyorum" dedi. Organizatörler, yarışma sahaları ve tesislerinin açılışının 2022 Asya Oyunları'nın sağlık, kültür ve sporun ilerlemesinde ve yurttaşların artan ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun yanı sıra üst düzey yarışmaların düzenlenmesinde deneyim kazanılmasında oynadığı önemli rollere vurguda bulunduğunu söylüyorlar. Hangzhou Binjiang Olimpik Sporlar Operasyon Şirketi genel müdür yardımcısı Liu Xiaochuan, "Tesislerin Asya Oyunları'ndan önce halka açılması bir tür test çalışması" dedi. Oyunların organizasyon komitesi, tesislerin kalitesinin korunması ve sürdürülebilmesi için bu tesislerin kontrollü ve düzenli bir şekilde halka açılacağı konusunda söz verdi. Tesislerin çalışmasına yardımcı olmak için Hangzhou Olimpiyat Merkezi'nde, yapay zeka kul-lanarak ortam tespiti yapan ve gerekli saha bakımlarını hatırlatan bir sistem içeren dijital tek-noloji kullanıma sunuldu.

YORUMLAR
500
Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hangzhou, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 2022 Asya Oyunları Kovid-19 Yüzünden Ertelense de İnsanlar Tesislerden Faydalanmaya Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:51 Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:37:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de 2022 Asya Oyunları Kovid-19 Yüzünden Ertelense de İnsanlar Tesislerden Faydalanmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement