Çin'de 2022 Asya Oyunları Kovid-19 Yüzünden Ertelense de İnsanlar Tesislerden Faydalanmaya Başladı

HANGZHOU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde 19. Asya Oyunları'nın açılışına daha bir yıldan uzun bir süre olmasına karşın kent sakinleri organizasyonun faydasını şimdiden görmeye başladı. Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2022 Asya Oyunları'nın Kovid-19 pandemisi yüzünden 23 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerine ertelendiğini söylemişti. Daha önce oyunların 10-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Buna karşın, Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi'ne göre Hangzhou'da bulunan 56 yarışma sahası ile 31 eğitim alanının tamamı kademeli olarak halka açılıyor ve 1 Temmuz'dan bu yana 42.000'in üzerinde yurttaş bu tesislere gelerek fiziksel egzersiz yaptı.

35 yaşında bir maraton meraklısı olan Chen, "Eskiden Qiantang Nehri boyunca koşardım. Buradaki (Hangzhou Olimpiyat Merkezi) koşu pisti nehir kenarına göre daha rahat, bu yüzden hemen her gün koşmak için buraya geliyorum" dedi. Organizatörler, yarışma sahaları ve tesislerinin açılışının 2022 Asya Oyunları'nın sağlık, kültür ve sporun ilerlemesinde ve yurttaşların artan ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun yanı sıra üst düzey yarışmaların düzenlenmesinde deneyim kazanılmasında oynadığı önemli rollere vurguda bulunduğunu söylüyorlar. Hangzhou Binjiang Olimpik Sporlar Operasyon Şirketi genel müdür yardımcısı Liu Xiaochuan, "Tesislerin Asya Oyunları'ndan önce halka açılması bir tür test çalışması" dedi. Oyunların organizasyon komitesi, tesislerin kalitesinin korunması ve sürdürülebilmesi için bu tesislerin kontrollü ve düzenli bir şekilde halka açılacağı konusunda söz verdi. Tesislerin çalışmasına yardımcı olmak için Hangzhou Olimpiyat Merkezi'nde, yapay zeka kul-lanarak ortam tespiti yapan ve gerekli saha bakımlarını hatırlatan bir sistem içeren dijital tek-noloji kullanıma sunuldu.