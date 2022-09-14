Çin'de 11.000'den Fazla Balıkçı Teknesi Muifa Tayfunu Nedeniyle Geri Döndü

HANGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki yerel yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Muifa tayfunu eyalete yaklaşırken toplam 11.680 balıkçı teknesinin limana döndüğü belirtildi. Eyalet acil durum yönetimi departmanına göre eyalet sel kontrolü ve tayfun ve kuraklık yardım merkezi, bu senenin 12. tayfunu olan Muifa yaklaşırken tayfun acil müdahalesini Salı günü saat 17.00 itibarıyla en yüksek seviye olan Seviye I'e çıkarttı. Zhejiang genelindeki yetkililer tayfunun ilerleyişini yakından takip ederek bir dizi tedbir alıyor. Tayfunun sert vurabileceği bölgelerde elektrik kesintisi gibi olası acil durumlara karşı hazırlıklar yapılıyor. Yerel meteoroloji departmanına göre Salı günü 14.00 itibarıyla Xiangshan ilçesinin yaklaşık 425 kilometre doğusunda olan ve merkezinde saatte 151,2 km'ye ulaşan rüzgarları bulunduran Muifa, saatte 10 km hızla kuzeybatıya doğru ilerliyor. Tayfun, Zhejiang'ın orta ve kuzey kıyılarına yaklaşıyor ve Çarşamba öğleden sonradan Çarşamba gecesine kadar Sanmen ile Zhoushan arasındaki kıyıya inmesi bekleniyor.