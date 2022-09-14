Çin'de 11.000'den Fazla Balıkçı Teknesi Muifa Tayfunu Nedeniyle Geri Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de 11.000'den Fazla Balıkçı Teknesi Muifa Tayfunu Nedeniyle Geri Döndü

14.09.2022 12:29
Çin'de 11.000'den Fazla Balıkçı Teknesi Muifa Tayfunu Nedeniyle Geri Döndü

HANGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki yerel yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Muifa tayfunu eyalete yaklaşırken toplam 11.680 balıkçı teknesinin limana döndüğü belirtildi.

HANGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki yerel yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Muifa tayfunu eyalete yaklaşırken toplam 11.680 balıkçı teknesinin limana döndüğü belirtildi. Eyalet acil durum yönetimi departmanına göre eyalet sel kontrolü ve tayfun ve kuraklık yardım merkezi, bu senenin 12. tayfunu olan Muifa yaklaşırken tayfun acil müdahalesini Salı günü saat 17.00 itibarıyla en yüksek seviye olan Seviye I'e çıkarttı. Zhejiang genelindeki yetkililer tayfunun ilerleyişini yakından takip ederek bir dizi tedbir alıyor. Tayfunun sert vurabileceği bölgelerde elektrik kesintisi gibi olası acil durumlara karşı hazırlıklar yapılıyor. Yerel meteoroloji departmanına göre Salı günü 14.00 itibarıyla Xiangshan ilçesinin yaklaşık 425 kilometre doğusunda olan ve merkezinde saatte 151,2 km'ye ulaşan rüzgarları bulunduran Muifa, saatte 10 km hızla kuzeybatıya doğru ilerliyor. Tayfun, Zhejiang'ın orta ve kuzey kıyılarına yaklaşıyor ve Çarşamba öğleden sonradan Çarşamba gecesine kadar Sanmen ile Zhoushan arasındaki kıyıya inmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Çin, Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi Çin, Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi Çin-Japonya Diplomatik İlişkilerinin Normal Leşmesinin 50. Yıl Dönümü Anıldı Çin-Japonya Diplomatik İlişkilerinin Normal Leşmesinin 50. Yıl Dönümü Anıldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 11.000'den Fazla Balıkçı Teknesi Muifa Tayfunu Nedeniyle Geri Döndü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:27 Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı
12:28 Chealse Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de 11.000'den Fazla Balıkçı Teknesi Muifa Tayfunu Nedeniyle Geri Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement