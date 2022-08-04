Çin'in Doğusunda Ulusal Güvenliği Tehlikeye Attığından Şüphelenilen Bir Taiwanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çin'in Doğusunda Ulusal Güvenliği Tehlikeye Attığından Şüphelenilen Bir Taiwanlı Gözaltına Alındı

04.08.2022 12:03
Çin'in Doğusunda Ulusal Güvenliği Tehlikeye Attığından Şüphelenilen Bir Taiwanlı Gözaltına Alındı

HANGZHOU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğundan ve ulusal güvenliği tehlikeye attığından şüphelenilen Taiwanlı Yang Chih-yuan, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Wenzhou'nun ulusal güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındı.

HANGZHOU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğundan ve ulusal güvenliği tehlikeye attığından şüphelenilen Taiwanlı Yang Chih-yuan, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Wenzhou'nun ulusal güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındı. 1990'da Taichung'da doğan ve uzun süredir "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan Yang, "Taiwan'ı egemen bir devlet haline getirmek ve Birleşmiş Milletler'e katılmasını sağlamak" amacıyla yasadışı bir örgüt kurmak için başka kişilerle işbirliği yaptı. "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ayrılıkçı faaliyetler planlayan ve yürüten Yang'ın ülkeyi bölmek ve başkalarını da buna kışkırtmak suçlarını işlediğinden şüpheleniliyor. Bir ulusal güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre ulusal güvenlik kurumları, "Taiwan'ın bağımsızlığı"nı amaçlama, yeniden birleşmeye direnme ve barışı baltalama girişimleri nedeniyle ayrılıkçı "Taiwan bağımsızlığı" güçlerini kanuna uygun olarak cezalandırmak için Ayrılık Karşıtı Yasa ve Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal silahları kullanacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Zhejiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusunda Ulusal Güvenliği Tehlikeye Attığından Şüphelenilen Bir Taiwanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Doğusunda Ulusal Güvenliği Tehlikeye Attığından Şüphelenilen Bir Taiwanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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