Hani'de 1 Polisi Şehit Eden 300 Bin Lira Ödülle Aranan Teröristin Cesedi Bulundu

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı saldırının ardından yaralı kaçan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı PKK'lı terörist Veli Taşkıran'a (25) ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı saldırının ardından yaralı kaçan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı PKK'lı terörist Veli Taşkıran'a (25) ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Taşkıran'ın İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi. Saldırıya karışan diğer teröristin cesedi de toprağa gömülü bulunmuştu.



Hani ilçesinde 17 Aralık'ta takibe alınan teröristlerin bulunduğu otomobilden açılan ateşle polis memuru Nazım Tuncer şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. Çatışmada yaralanan 2 terörist ise kaçtı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri, 23 Aralık'ta Lice'nin Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsalda, teröristlerden 'Harun Kop' kod adlı Ayhan Küçükçelebi'nin cesedini, toprağa gömülü buldu.



Bölgedeki operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün de PKK'lı diğer terörist, sözde 'Amed' eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset buldu. Taşkıran'ın İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Olayın ardından, saldırıyı düzenleyen 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanmıştı. 5 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı



"23 Aralık 2018 Pazar günü saat: 13.30 sıralarında Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette 'Harun Kop' kod adlı Ayhan Küçükçelebi isimli teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset bulunmuştur. Bugün de saat 11.15 sıralarında Lice ilçesi Birlik Köyü kırsal alanında; 2 yangın, bombalamayla öldürme, 2 kasten öldürme, 3 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, 1 tasarlayarak öldürme, 1 çocuğu kasten öldürme, 13 silahlı terör örgütüne üye olma, 6 adet devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 2 kamu malına zarar verme, 1 korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, 1 tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 basit yaralama suçları olmak üzere toplam 34 aranan ve suç kaydı mevcut olan, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri listede yer alan sözde 'Amed' eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Devletimizin terörle ve teröristlere karşı kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda hiçbir teröristin vatan topraklarında barınamayacağı ve ele geçirileceği aşikardır. Terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada cesareti ve kahramanlığıyla çarpışarak şehadete eren ve teröristi canı pahasına etkisiz hale getiren kahraman polis memuru Nazım Tuncer'i tekrar rahmet ve minnetle anıyor, gazi kahraman yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."



- Diyarbakır

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