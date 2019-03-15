Son Dakika Haberleri: Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

33 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, bu sabah 15 Temmuz Parkı yakınlarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Demir ve Üçdağ ailelerinin bireyleri, park yakınlarında karşılaştı. Burada iki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralıları ambulanslarla Hani ve Diyarbakır'daki hastanelere götürdü. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hani, Güncel
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