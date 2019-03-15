Son Dakika Haberleri: Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

47 dakika önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, bu sabah 15 Temmuz Parkı yakınlarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Demir ve Üçdağ ailelerinin bireyleri, park yakınlarında karşılaştı. Burada iki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralıları ambulanslarla Hani ve Diyarbakır'daki hastanelere götürdü. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Ahmet ÜN- Mesut BUDRAÇ/HANİ (Diyarbakır), - 

=============

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]