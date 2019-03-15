Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)

ÖLENLER KARDEŞDiyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi.

ÖLENLER KARDEŞ



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Ferhat, Serhat ve İsmail Demir kardeşler olduğu saptandı. 3 kardeşin cenazelerinin morgdaki otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.





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Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

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