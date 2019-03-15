Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)
1 saat önce
ÖLENLER KARDEŞDiyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi.
ÖLENLER KARDEŞ
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Ferhat, Serhat ve İsmail Demir kardeşler olduğu saptandı. 3 kardeşin cenazelerinin morgdaki otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı
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