Son Dakika Haberleri: Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)

1 saat önce

ÖLENLER KARDEŞDiyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi.

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2), System.String[]
ÖLENLER KARDEŞ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Ferhat, Serhat ve İsmail Demir kardeşler olduğu saptandı. 3 kardeşin cenazelerinin morgdaki otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hani, Güncel
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