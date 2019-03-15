Son Dakika Haberleri: Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (3)

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (3)

38 dakika önce

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (3), System.String[]
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptıkları evde kavgaya karışıp kaçan Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Hani, Güncel
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