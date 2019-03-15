Hani'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (3)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptıkları evde kavgaya karışıp kaçan Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

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