Hani'den gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani Gürbüz Bilgievi'nde eğitim gören öğrencilere Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yaşayan çocuklar ve gençler için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini tanımaları amacıyla düzenlediği "Gez-Gör Diyarbakır" etkinliğini sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen geziye katılan Hani Gürbüz Bilgievi öğrencileri, Keçi Burcu, Ongözlü Köprü ve Gazi Köşkü'nü görme imkanı buldu.

Öğrencilerden İpek Ekin, arkadaşlarıyla Diyarbakır'ı gezme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ekin, "Diyarbakır'ın tarihini, kültürünü gezerek öğreniyoruz, heyecanlıyım." dedi.

Hayrunnisa Yıldız da Diyarbakır'ı ilk defa gezme fırsatı bulduğunu anlatarak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber eğlenceli vakit geçirdiğini aktardı.

Yıldız, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bol bol fotoğraf çektim. Hani'ye gittiğimde arkadaşlarıma da göstereceğim. Onlara da buraları görmelerini tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Deniz Ekin ise daha önce Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını görmediğini belirterek, kenti öğretmenleri ve arkadaşlarıyla gezmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Ekin, "Heyecanlıyım. Diyarbakır'ın kültürünü tanıdım. Diyarbakır'ın tarih bakımından zengin bir yer olduğunu anladım. Herkese buraya gelip, gezmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.