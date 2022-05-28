Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

28.05.2022 14:38
Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Diyarbakır'ın Hani İlçe Emniyet Amirliği, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayarak başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Hani İlçe Emniyet Amirliği, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayarak başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hani ilçe Emniyet Amirliği ekipleri detaylı çalışmalar sonucunda takibe aldıkları şüpheli M.G.'yi evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit ederek 25 Mayıs günü arama gerçekleştirdi.

Ekipler, yapılan ev aramasında satışa hazır vaziyette 40 parça halinde ayrı ayrı belirli ölçülerde paketlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Arama sırasında evinde bulunmayan şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı detaylandıran ekipler M.G.'nin farklı türden çok sayıda suça karıştığı ve daha önceden uyuşturucu suçundan kaydının olduğunu tespit etti.

Ertesi günü adli makamlara sevki sağlanan şüphelenin çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine sevki sağlandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Diyarbakır, Hisarcık, Hani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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