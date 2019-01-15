Son Dakika Haberleri: Hani Kaymakamı Soğukoluk, Muhtarlarla Buluştu

Hani Kaymakamı Soğukoluk, Muhtarlarla Buluştu

28 dakika önce

Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hani Kaymakamı Soğukoluk, Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Soğukoluk, mahalle muhtarlarının sorun ve önerilerini dinledi.

Aynı zamanda belediye başkan vekili olarak görev yaptığına işaret eden Soğukoluk, belediye çalışmalarında muhtarlarla çok uyumlu şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:25 Kaynak: AA

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