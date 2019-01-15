Hani Kaymakamı Soğukoluk, Muhtarlarla Buluştu

Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Soğukoluk, mahalle muhtarlarının sorun ve önerilerini dinledi.



Aynı zamanda belediye başkan vekili olarak görev yaptığına işaret eden Soğukoluk, belediye çalışmalarında muhtarlarla çok uyumlu şekilde çalıştıklarını kaydetti.



Toplantıya kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu

Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak

Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma

Son Dakika! 2018 Bütçe Açığı 72,6 Milyar TL Oldu