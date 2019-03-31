Son Dakika Haberleri: Hani Kaymakamlığı'ndan 'Gözaltı' Açıklaması

Hani Kaymakamlığı'ndan 'Gözaltı' Açıklaması

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Hani Kaymakamlığı'nca ilçede seçim takibi yapan yabancıların gözaltına alındığına yönelik haberlerin asılsız olduğu açıklandı.

Hani Kaymakamlığı'ndan 'Gözaltı' Açıklaması, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Hani Kaymakamlığı'nca ilçede seçim takibi yapan yabancıların gözaltına alındığına yönelik haberlerin asılsız olduğu açıklandı.

Hani Kaymakamlığı'ndan ilçede yabancı heyetin gözaltına alındığıyla ilgili bazı medya organlarında haberler yayınlandığı belirtilerek, yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, ilçeye gelen yabancıların akreditasyonların olmaması nedeniyle sandık bölgesinden uzaklaştırıldığı, gözaltı işleminin yapılmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:  

"Birtakım basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Hani İlçemize İtalya'dan gelen gözlemci heyette yer aldığı söylenen kişilerin gözaltına alındığına dair iddialar yer almış olup, Hani İlçesinde oy kullanılan bir okulumuza yapılmakta olan seçimlerde gözlemci oldukları iddiasıyla 2 İtalyan vatandaşı ile 1 tercüman ve 1 avukat olmak üzere toplam 4 kişi gelmişlerdir. Yapılan kontrollerde herhangi bir uluslararası gözlemci akreditasyonlarının olmadığı, ayrıca sandık alanında yer alacak kanunda sayılı kişilerden olmaması nedenleriyle 298 sayılı Kanunun 81. ve 82. maddelerindeki düzenlemelere uygun olarak sandık çevresinden uzaklaştırılmışlardır. Daha sonra yapılan kimlik kontrollerin ardından ayrılmışlardır. Herhangi bir gözaltına alınma olayı bulunmamakla birlikte haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hani Kaymakamlığı'ndan 'Gözaltı' Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]