Son Dakika Haberleri: Hani Kaymakamlığından "taziye evlerinde yemek verilmesin" kararı
Son Dakika Güncel Haber

Hani Kaymakamlığından "taziye evlerinde yemek verilmesin" kararı

36 dakika önce

Diyarbakır'ın Hani Kaymakamlığınca, taziye evlerinde 3 gün boyunca yemek verilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Hani Kaymakamlığından
Diyarbakır'ın Hani Kaymakamlığınca, taziye evlerinde 3 gün boyunca yemek verilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hanili gençlerin talebi üzerine İlçe Müftülüğü koordinesinde istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıda, son 10 yılda yaygınlaşan bir gelenek olan, fakat Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygun görülmeyen taziye evlerinde "cenaze sahiplerince" yemek verme uygulamasının kaldırılması için istişarelerde bulunuldu.
Cenaze sahiplerinin üzüntüsünü yaşamaktan ziyade taziyeye gelenlere yemek verme telaşına düşmesi, borç para arayışına girmesi, bazı vatandaşların yemek verebilmek için bankadan kredi çekerek faiz ödemesi, ineğini veya traktörünü satmasının yaşattığı mağduriyetler üzerine taziye evlerinde cenaze sahipleri tarafından yemek verilmemesi üzerine karar alındı.
Hani halkından bundan sonra taziye evlerinde yemek vermemesi, verenlere itibar etmemesi, alimleri ile meşhur Hani ilçesinde taziye kültürünün İslam geleneklerine uygun şekilde, Diyarbakır'a örnek olması ve cenaze sahiplerine israf boyutunda külfet getirmemesi için alınan bu karara uyulması bekleniyor.
Açıklamada, Kaymakam Turan Soğukoluk'un görüşlerine de yer verildi.
Soğukoluk, taziye evlerinde yemeğin kaldırılmasıyla ilgili İmam Hatip Liseleri Müdürlerinden bir heyet oluşturulması, hutbe ve vaazlarda bunun dile getirilmesi, taziye evlerinin kapısında ve ilçede pankart asılması, imamların ve oluşturulan heyetin taziyenin her aşamasında bu kararı dile getirmesi, taziyede sadece çay ve su ikramı ile yetinilmesi, alınan bu kararın Hani Belediyesince anonsla duyurulması gibi bir dizi karar alındığını bildirdi.
Diyarbakır, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hani Kaymakamlığından "taziye evlerinde yemek verilmesin" kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]