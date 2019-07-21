Hani Kaymakamlığından "taziye evlerinde yemek verilmesin" kararı

Diyarbakır
'ın Hani
Kaymakamlığınca, taziye evlerinde 3 gün boyunca yemek verilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hanili gençlerin talebi üzerine İlçe Müftülüğü koordinesinde istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıda, son 10 yılda yaygınlaşan bir gelenek olan, fakat Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından uygun görülmeyen taziye evlerinde "cenaze sahiplerince" yemek verme uygulamasının kaldırılması için istişarelerde bulunuldu.
Cenaze sahiplerinin üzüntüsünü yaşamaktan ziyade taziyeye gelenlere yemek verme telaşına düşmesi, borç para arayışına girmesi, bazı vatandaşların yemek verebilmek için bankadan kredi çekerek faiz ödemesi, ineğini veya traktörünü satmasının yaşattığı mağduriyetler üzerine taziye evlerinde cenaze sahipleri tarafından yemek verilmemesi üzerine karar alındı.
Hani halkından bundan sonra taziye evlerinde yemek vermemesi, verenlere itibar etmemesi, alimleri ile meşhur Hani ilçesinde taziye kültürünün İslam geleneklerine uygun şekilde, Diyarbakır'a örnek olması ve cenaze sahiplerine israf boyutunda külfet getirmemesi için alınan bu karara uyulması bekleniyor.
Açıklamada, Kaymakam Turan Soğukoluk'un görüşlerine de yer verildi.
Soğukoluk, taziye evlerinde yemeğin kaldırılmasıyla ilgili İmam Hatip Liseleri Müdürlerinden bir heyet oluşturulması, hutbe ve vaazlarda bunun dile getirilmesi, taziye evlerinin kapısında ve ilçede pankart asılması, imamların ve oluşturulan heyetin taziyenin her aşamasında bu kararı dile getirmesi, taziyede sadece çay ve su ikramı ile yetinilmesi, alınan bu kararın Hani Belediyesince anonsla duyurulması gibi bir dizi karar alındığını bildirdi.